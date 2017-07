Schopfheim „Vor Gefühlsduselei warnen“

Die Stadt macht ernst: Sie will die beiden brandgeschädigten Uehlin-Häuser an der Hauptstraße abreißen lassen. Dem entsprechenden Antrag stimmte der Gemeinderat am Montagabend mit überwältigender Mehrheit zu.

Von Werner Müller

Schopfheim . Lediglich ein Stadtrat – Jürgen Fremd von den Grünen – votierte dagegen, vier weitere aus seiner Fraktion enthielten sich der Stimme.

Bürgermeister Christof Nitz teilte zu Beginn mit, dass nach dem Großbrand noch keine endgültigen Sttellungnahmen auf dem Tisch lägen. Das Gutachten der Gebäudeversischerung über den Restwert der Häuser stehe noch aus. Der Sachverständige werde aller Voraussicht nach aber eine Abbruchempfehlung aussprechen.

An dem Verfahren über die Abbbruchgenehmigung sei bekanntlich auch das Denkmalamt zu beteiligen. Bedauerlicherweise, so das Stadtoberhaupt, habe die zuständige Sachbearbeiterin mitgeteilt, dass sie einen Ortstermin nicht für nötig halte. Sie wolle sich stattdessen mit einem Gutachten und ein paar Fotos begnügen.

Der Abrissantrag sei im Übrigen nichts Neues, betonte der Bürgermeister. Die Stadt habe einen solchen schon 2010 eingereicht. Der sei wegen des Denkmalschutzes seinerzeit aber nicht genehmigt worden. Doch nach dem Brand vor ein paar Wochen hätten sich die Voraussetzungen grundlegend geändert. Das Feuer habe die Häuser „massiv beschädigt“, ein Erhalt sei nunmehr noch unwirtschaftlicher als vorher.

„Die Gefahr besteht, dass ein Abbruch richtig ist“, räumte sogar Jürgen Fremd ein. Er bat, gleichwohl zu prüfen, ob sich ein Erhalt nicht trotzdem lohnt. „Wir sollten vorsichtig vorgehen“, schlug der Grüne-Stadtrat vor und regte an, einem potenziellen Investor, den er vor 14 Tagen schon ins Spiel gebracht hatte, eine Besichtigung der Häuser zu gestatten.

Die SPD stimme dem Abbruchantrag zu, betonte Fraktionschef Artur Cremans. Sie verknüpfe damit aber die Forderung, dass in einem Neubau die alten Fassaden wieder erkennbar sein müsste.

Cremans bezweifelte, dass der kulturhistorische Hintergrund der Gebäude noch einmal wiederherzustellen sei. „Das Büro, in dem Georg Uehlin den Griffel spitzt, passt nicht mehr in eine moderne Nutzung“, sagte er. Sinnvoller wäre es in seinen Augen, ein Hinweisschild am neuen Gebäude würde auf die zeitungsgeschichtlichen Aspekte hinweisen. „Ich warne vor Gefühlsduselei“, so der SPD-Stadtrat. Die könne man einem möglichen Investor „nicht aufhalsen“.

Ernes Barnet (Grüne) wollte wissen, wieso die Stadt vor dem Abbruch überhaupt noch kostspielige Berechnungen über die Wirtschaftlichkeit eines Erhalts der beiden Gebäude in Auftrag gibt.

Der Bürgmeister erklärte dazu, ohne ein solches Gutachten werde das Denkmalamt keinesfalls ein Entscheidung treffen. Nach dem Brand seien die wirtschaftlichen Gegebenheiten noch einmal neu zu berechnen.