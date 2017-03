Schopfheim Vortrag mit Chefarzt Rudolph

Schopfheim. Um die spannende Arbeit von Interplast geht es in einem Vortrag von Andreas Rudolph. Seit 2003 reist der Chefarzt der Klinik für plastische, Hand- und Fußchirurgie im Kreiskrankenhaus Schopfheim zu ehrenamtlichen Operationseinsätzen in Entwicklungsländer – inzwischen bereits 17-mal. Seit 2006 ist er Teamleiter der Einsätze in Manyemen (Kamerun).

Interplast ist ein Verein von plastischen Chirurgen, Anästhesisten und Pflegepersonal, die einen Teil ihrer Urlaubszeit dafür verwenden, Menschen in Entwicklungsländern unentgeltlich bei Folgen von Verbrennungen, Lippenspalten und sonstigen Missbildungen den Weg zurück in die Gesellschaft zu ermöglichen.

In diesem Vortrag berichtet Chirurg Andreas Rudolph von seinen Einsätzen in Kamerun und erläutert die Arbeit von Interplast. Die Veranstaltung „Plastische Chirurgie in Entwicklungsländern“ ist ein Vortrag im Rahmen des Gesundheitsforums der Kliniken des Landkreises Lörrach. Der Vortrag findet am Donnerstag, 30. März, um 19.30 Uhr im Untergeschoss des Nebengebäudes des Kreiskrankenhauses Schopfheim statt. Der Eintritt ist frei.