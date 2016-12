Schopfheim. Mit festlicher Musik werden die Gottesdienste am 24. Dezember und an den Feiertagen in St. Bernhard gestaltet: An Heiligabend findet um 15.45 Uhr eine Kinderkrippenfeier statt, mitgestaltet vom Kinderchor St. Bernhard mit Gemeindereferent Roming. Um 22 Uhr wird zur Christmette mit Pfarrer Latzel geladen, mitgestaltet von Simon und Gabi Rekers (Orgel und Flöte).

Am ersten Weihnachtsfeiertag, 25. Dezember, gibt es um 11 Uhr eine Eucharistiefeier mit Pfarrer Latzel und Diakon Itzin. Der Kirchenchor wirkt mit und trägt die kleine Festmesse von Ernst Tittel und das „Transeamus usque Bethlehem“ von Joseph Schnabel vor. Um 17 Uhr ist Weihnachtsvesper (Wintgens). Die Vesper ist eine etwas in Vergessenheit geratene Form des gemeinsamen christlichen Abendgebets. Schon die Urchristen hatten diesen Brauch aus dem jüdischen Tagesablauf übernommen. Die Seelsorgeeinheit will mit dieser Form des Wortgottesdienstes am ersten Weihnachtstag ein wenig innehalten und sich gemeinsam dieser alten Tradition widmen. Die Vesper wird vom Gesangverein Wiechs und Kantoren aus der Gemeinde mitgestaltet.

Im neuen Jahr geht es musikalisch weiter: Am Samstag, 7. Januar, findet um 19 Uhr ein Neujahrskonzert in St. Bernhard statt. Die Blechbläser des Basler Festivalorchesters werden den Kirchenraum füllen und so festliche Klänge zum neuen Jahr bescheren.

Und zu guter Letzt spricht die Seelsorgeeinheit eine Einladung zum Mitsingprojekt für Vivaldis „Gloria“ aus: Der Kirchenchor St. Bernhard lädt alle interessierten Sängerinnen und Sänger ein, bei diesem nächsten Projekt mitzusingen: Auf dem Programm steht das „Gloria“ von Antonio Vivaldi für Chor, Orchester und Solisten. Unterstützt wird der Kirchenchor dabei vom Kirchenchor Inzlingen, ebenfalls mit Projektsängern. Die Proben für das Projekt beginnen am Mittwoch, 11. Januar, um 20 Uhr im Gemeindehaus in Schopfheim (Adolf-Müller-Straße 10 a) und finden dann immer mittwochs bis zum Konzertwochenende am 18. / 19. Februar mit Konzerten in Inzlingen und Schopfheim statt.

Wer will, kann sich per E-Mail anmelden bei: andreas.moelder@kath-mittleres-wiesental.de, ansonsten aber kann man einfach am 11. Januar dazukommen.