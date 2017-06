Schopfheim Weiße Lackspur hinterlassen

Schopfheim. Am Samstag zwischen 9 und 9.30 Uhr fuhr ein Unbekannter auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Georg-Uehlin-Straße einen Ford Mondeo an und beschädigte die Fahrertüre. An dieser konnte die Polizei weiße Lackspuren sicher stellen. Der Unfallverursacher fuhr weiter, ohne sich um den Schaden von etwa 2000 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt das Polizeirevier unter Tel. 07622/6669 80 entgegen.