Nachrichten-Ticker

22:05 Von der Leyen wertet Kampf gegen den IS im Irak als Erfolg

Bagdad (dpa) – Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen hat den bisherigen Kampf gegen die Terrororganisation Islamischer Staat im Irak als Erfolg gewertet. Inzwischen sei der IS empfindlich geschlagen und weitestgehend zurückgedrängt auf den Großraum Mossul, sagte von der Leyen auf dem Weg in die irakische Hauptstadt Bagdad. Dort will sie an diesem Donnerstag politische Gespräche führen. Diese Entwicklung zeige, dass die Strategie der Bundesregierung richtig war, einheimische Kämpfer mit Waffen und Ausbildung zu unterstützen.

22:02 Bayern wieder Tabellenführer - Schalke und Bremen verlieren

Berlin - Der FC Bayern München ist wieder Tabellenführer der Fußball-Bundesliga. Der Rekordmeister gewann das Spitzenspiel des vierten Spieltages mit 3:0 gegen Hertha BSC. Neuer Tabellenzweiter ist der 1. FC Köln, der sich beim FC Schalke 04 mit 3:1 durchsetzte und zwei Punkte Rückstand hat. Aufsteiger RB Leipzig kam gegen Borussia Mönchengladbach zu einem 1:1. Weiter auf den ersten Sieg warten muss Werder Bremen: Auch unter dem neuen Trainer Alexander Nouri unterlag Werder gegen den FSV Mainz mit 1:2. Leverkusen und Augsburg trennten sich 0:0.

20:50 Gabriel spricht mit Putin über Syrien

Moskau - Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel hat bei seinem Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin bei Moskau auch die Lage in Syrien angesprochen. In Syrien war am Montag ein UN-Konvoi nach dem Scheitern der Waffenruhe angegriffen worden, bei einem Luftangriff wurden heute erneut vier Mitarbeiter einer medizinischen Hilfsorganisation getötet. Russland und die USA lieferten sich daraufhin einen Schlagabtausch im UN-Sicherheitsrat, beide sehen die jeweils andere Seite in der Verantwortung.

20:46 UN: Vorbereitungen für Syrien-Hilfslieferungen laufen wieder

New York - Die Vereinten Nationen bereiten sich auf die Wiederaufnahme von Hilfslieferungen in Syrien vor. Die UN seien "bereit zur Wiederaufnahme", sagte Farhan Haq, Sprecher von UN-Generalsekretär Ban Ki Moon. "Die Vorbereitungen für die Konvois haben schon wieder begonnen, während wir auf die Form von Freigabe warten, die wir brauchen, um sie zu bewegen." Zuvor hatten die Vereinten Nationen als Reaktion auf die Bombardierung eines UN-Hilfskonvois im Norden Syriens alle Hilfsgütertransporte in dem Bürgerkriegsland gestoppt.

20:44 16-Jähriger wegen geplanten Terroranschlags in Untersuchungshaft

Köln - Der in Köln wegen Terrorverdachts festgenommene 16-jährige Flüchtling aus Syrien kommt in Untersuchungshaft. Eine Richterin habe Haftbefehl wegen des Verdachts der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat erlassen, sagte ein Sprecher der Kölner Polizei. Nach Angaben der Polizei soll der 16-Jährige in Internet-Chats seine "unmissverständliche Bereitschaft" zu einem Sprengstoffanschlag geäußert haben. Materialien zum Bau einer Bombe hatte er sich allerdings noch nicht besorgt.