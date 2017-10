Schopfheim Widersprüchliche Schilderungen

Schopfheim-Fahrnau. In der Hammerschmiedgasse in Fahrnau kam es am Mittwochabend zu einer Begegnung zwischen einem Autofahrer und einem Fußgänger, die für beide Beteiligte möglicherweise strafrechtliche Konsequenzen haben wird. Die Angaben der beiden Beteiligten widersprechen sich. So soll der Autofahrer den mit seinem Hund spazieren gehenden 26 Jahre alten Fußgänger beim Vorbeifahren gestreift haben und soll dann einfach weitergefahren sein, so die Schilderung des Fußgängers. Er will am Arm verletzt worden sein. Der Autofahrer gab dagegen an, dass der Fußgänger absichtlich gegen seinen Außenspiegel schlug. Nachdem er den Pkw in der Nähe abgestellt hatte, soll zudem der Fußgänger die Fahrzeugseite zerkratzt haben. Beide Beteiligte standen mehr oder weniger unter Alkoholeinfluss. Der Autofahrer musste zwei Blutproben über sich ergehen lassen.