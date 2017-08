Schopfheim Wie die Wienerle entstehen

Schopfheim-Langenau. Zum Auftakt des Langenauer Ferienprogrammes lud der Ortschaftsrat die Kinder zu einem Besuch der Metzgerei Wassmer in Häg-Ehrsberg ein.

Unter der Leitung der Ortsvorsteherin Elke Würger ging es früh am Morgen in Richtung Häg-Ehrsberg. Dort angekommen, empfing die Metzgermeister Edelbert Wassmer die Kinder. Vorab bekamen alle Kinder und Betreuer die berufsgerechte Kleidung, um die Metzgerei kennen zu lernen können. Auf die Fragen „Was ist eigentlich genau in den Wienerle drin?“, „Wie kommen die eigentlich in die Pelle?“, „Warum schmecken die so gut?“, gab Metzgermeister Edelbert Wassmer ausführlich jede Menge Antworten. So konnten die Kinder genau verfolgen, wie die Wienerle entstehen.

Nach einem kurzen Vesper in der Sonne (natürlich mit hauseigenen Wienerle) ging es weiter in die eigene Räucherei, wo die Kinder einen Blick in die großen Räucheröfen werfen durften. Zum Abschluss bekam jedes Kind eine große Lyoner, die auch zuvor in der Herstellung Stück für Stück verfolgt worden war. Bei sommerlichen Temperaturen ließ der Ortschaftsrat den Vormittag mit einem Eis bei Ortsvorsteherin Elke Würger ausklingen.