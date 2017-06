Schopfheim Wie ein Camp im Dreißigjährigen Krieg

Schopfheim-Gersbach. Vom 23. bis 25 Juni veranstalten die „Historische Feldkanzlei von Liebenstein“ und die „Feldwache Tilly“ zusammen mit dem Förderverein Gerisbac und dem Freistaat Gersbach „Die Wölfe“ an der Barockschanze Gersbach ein Schanzenlager.

Die Bevölkerung ist am Samstag und Sonntag eingeladen, daran teilzunehmen. Die Feldkanzlei von Liebenstein wird ein historisches Feldlager errichten, in dem die Gäste zu einem Spaziergang ins 17. Jahrhundert eingeladen sind. Besucher erhalten Einblick in ein originalgetreu nachgebildetes Feldlager, das ein möglichst reales Bild vom Lagerleben der Söldner und Marketenderinnen zur Zeit des Dreißigjährigen Kriegs von 1618 bis 1648 vermittelt. Dazu treten die fünf Darsteller aus der Ostalb in einer Gewandung auf, die jener Zeit entspricht.

In den neben der Barockschanze errichteten Zelten sind Nachdrucke alter Stiche und Kriegsmanuale sowie Münzen zu sehen, wie sie in der Feldkanzlei des Obristen verwendet wurden. Gezeigt werden aber auch Nachbauten von historischen Waffen aus der Zeit des 17. Jahrhunderts, darunter Lunten- und Steinschlossmusketen, eine Radschlosspistole, ein Linkhanddolch, Partisanen und ein Sponton, Waffen also, wie sie in Truppen im 17. Jahrhundert beispielsweise von den Soldaten unter dem Kommando des aus Württemberg stammenden Philipp II. von Liebenstein benutzt wurden, der in der Schlacht von Nördlingen in Diensten der Schweden stand.

Die „Feldwache Tilly“ wird den Besuchern des Lagers mehrmals demonstrieren, wie die Waffen verwendet wurden und ein Kanonen- und Musketenschießen veranstalten.

Dass die historisch interessierten Darsteller den langen Weg aus dem Schwäbischen nach Gersbach auf sich nehmen, ist den bestens geeigneten Gegebenheiten an der authentisch rekonstruierten Barockschanze auf der Scherentann zu verdanken, die beispielhaft steht für die vom Markgafen von Baden („Türkenlouis“) am Ende des 17. Jahrhunderts erbauten dreizehn Wehrschanzen auf Gersbacher Gemarkung.

Für das leibliche Wohl der Gäste sorgt jeweils von 11.30 bis 18 Uhr der Verein Freistatt Gersbach „Die Wölfe“.