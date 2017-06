Schopfheim Wieder ein Kradunfall

00:29 Mann droht mit Samuraischwert - Großeinsatz der Polizei

Prien - Ein mit einem Samuraischwert bewaffneter Mann hat am Abend in Oberbayern eine Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Der Mann habe vom Fenster eines Mehrfamilienhauses Polizisten, die ihn kontrollieren wollten, gedroht, er werde jeden umbringen. Nachdem stundenlange Verhandlungen mit dem Mann nichts brachten, stürmten Spezialeinsatzkräfte die Wohnung und nahmen ihn fest. Verletzt wurde bei dem Vorfall in Prien am Chiemsee niemand. Der Mann hatte in der Vergangenheit schon mehrfach Polizeieinsätze ausgelöst.