Bei den Unabhängigen rumort es heftigst: Nach dem Wechsel von Stadtrat Kai Horschig zu den Freien Wählern (wir berichteten) hängt Gustav Blessing den Hut an den Nagel. Schopfheim (ma). Der Fraktionsvorsitzende der Unabhängigen will aus dem Gemeinderat ausscheiden. Dies habe er bereits in einem Schreiben an die Stadtverwaltung mitgeteilt, ließ Blessing gestern auf Anfrage unserer Zeitung verlauten. Darüber hinaus habe er seine Mitgliedschaft bei den Unabhängigen gekündigt. Die Gründe für sein Ausscheiden liegen laut Blessing unter anderem in der Handlungsweise beziehungsweise den „Alleingängen“ zweier Vertreter der Unabhängigen, die zum Beispiel ohne Absprache Pressemitteilungen verschickt hätten. Gustav Blessing gehörte zu den Gründungsmitgliedern der Unabhängigen 1994. Er war vor einigen Jahren Nachrücker für Karl Selz im Gemeinderat, nachdem Selz das Gremium im November 2011 verlassen hatte. Bei den Kommunalwahlen 2014 wurde Gustav Blessing dann auf Anhieb mit 3084 Stimmen gewählt und war damit einer von neun Bewerbern für das Gremium, die mehr als 3000 Stimmen einheimsen konnten. Für ihn sei es - auch hinsichtlich seines Alters von demnächst 73 Jahren - keine Option gewesen, die Fraktion zu wechseln, sagte Blessing. Nun werde neu über den Fraktionsvorsitz beraten. Im Gespräch sei Andreas Kiefer. Wer für Blessing in den Gemeinderat nachrückt, muss ebenfalls geklärt werden. Mehrere Bewerber, die auf der Liste stehen, seien weggezogen. Weil Ulrich Dick ebenfalls aus Schopfheim weggezogen sei, werde es auch an der Spitze des Ortsvereins einen Wechsel geben. Hier sei Heiko Weide als Vorsitzender im Gespräch, der bislang als stellvertretender Vorsitzender fungiert.