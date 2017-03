Schopfheim Windkraft: „Einwände könnten triftig sein“

Nachrichten-Ticker

14:58 Neues Hertha-Stadion auf Olympia-Gelände oder Ludwigsfelde

Berlin - Auf dem Berliner Olympia-Gelände oder als Alternative im brandenburgischen Ludwigsfelde will Hertha BSC bis 2025 das Projekt einer neuen Fußball-Arena verwirklichen. "Das sind die beiden Standorte, mit denen wir weiterarbeiten werden", erklärte Vereinspräsident Werner Gegenbauer bei der Vorstellung der Standortstudie in Berlin. In acht Jahren, wenn der Mietvertrag für das Olympiastadion als derzeitige Spielstätte ausläuft, will Hertha in der neuen, zu 100 Prozent privat finanzierten Fußballarena mit 55 000 Plätzen spielen.

14:45 Sparkassen schränken gebührenfreies Geldabheben ein

Berlin - Einige Sparkassen haben nach einer Untersuchung das kostenlose Geldabheben am Automaten eingeschränkt. Bei 40 der knapp 400 Institute fallen je nach Kontomodell Gebühren von bis zu einem Euro an, wie das Finanzportal biallo.de mitteilte. Verbraucherschützer fürchten demnach, dass Banken angesichts niedriger Zinsen so ihre Einnahmen steigern wollen. Der Sparkassen- und Giroverband betonte: "Das Abheben an einem der rund 25 000 Geldautomaten der Sparkassen ist für Kunden der Sparkassen natürlich nach wie vor kostenlos."

14:07 Tödlicher Luftangriff: Kritik am Einsatz der Bundeswehr

Berlin - Linke und Grüne haben wegen der Verwicklung der Bundeswehr in einen verheerenden Luftangriff in Syrien den deutschen Einsatz im Kampf gegen den IS kritisiert. "Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen und die Bundesregierung sind für die Toten, darunter Frauen und Kinder, mitverantwortlich", sagte Parteichef Bernd Riexinger. Bei einem Luftangriff der Anti-IS-Koalition auf ein Schulgebäude im Norden Syriens wurden Aktivisten zufolge letzte Woche mindestens 33 Zivilisten getötet. Die Bundeswehr hatte kurz zuvor Aufklärungsfotos des Gebäudes an die Koalitionstruppen geliefert.

13:50 Zahl der Flüchtlinge aus Syrien über Fünf-Millionen-Marke

Genf - Vor dem Grauen des syrischen Bürgerkriegs sind inzwischen mehr als fünf Millionen Menschen vor allem in die Nachbarländer geflohen. Die Zahl der hauptsächlich in Ländern wie der Türkei, dem Libanon, Jordanien, dem Irak und Ägypten registrierten Flüchtlinge liege nun bei 5,018 Millionen, teilte das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR mit. Diese Zunahme liege hauptsächlich an der jüngst erfolgten Registrierung von einigen 10 000 Flüchtlingen in der Türkei, sagte ein UNHCR-Sprecher.

13:47 Petry: Mein Leben besteht nicht nur aus Politik und AfD

Berlin - AfD-Chefin Frauke Petry will sich vom Politbetrieb nicht völlig aufsaugen lassen. "Weder die Politik noch die AfD sind für mich alternativlos", sagte die Parteivorsitzende, die im Frühsommer ihr fünftes Kind erwartet, dem "Tagesspiegel". Die vergangenen vier Jahre in der AfD hätten für sie persönlich einen "enormen Kraftaufwand bedeutet" sowie den "Abschied von einem geregelten Leben". Petry und ihr Sprecher wollten sich zunächst nicht zu den Aussagen äußern, die vom "Tagesspiegel" dahingehend interpretiert wurden, dass Petry einen "Rückzug aus der AfD" erwäge.