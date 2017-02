Schopfheim (wm). Das Thema „Windkraft in Gersbach“ holte den Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung ein. Artur Cremans hatte mit Blick auf die sich mittlerweile drehenden Windräder gefragt, was denn jetzt nun mit den ökologischen Ausgleichszahlungen passiere, die der Betreiber der Anlagen an den Naturschutzfonds habe abführen müssen. Der SPD-Fraktionschef wollte vor allem wissen, ob schon örtliche Projekte im Gespräch seien, für die man das Geld einsetzen könnte.

„Es gibt Ideen“, erwiderte der Bürgermeister. Diese kämen vor allem aus Gersbach selbst. Die Gespräche darüber seien voll im Gange. Unabhängig davon habe die Stadt gegenüber der Landesregierung „ihr Missfallen“ darüber bekundet, dass sie sich mit einem gewissen Eigenanteil an solchen Ausgleichsmaßnahmen zu beteiligen hätte. Bis jetzt liege dazu aus Stuttgart aber noch keine Antwort vor.

Gersbachs Ortsvorsteher Christian Walter bestätigte, dass es im Golddorf durchaus Ideen für förderfähige Projekte gebe. Im Gespräch sei der Erhalt von alten Mauern, beispielsweise in der Rauschbachstraße, oder die Freizeitanlage in der Brunnmatt. Man sei im Kontakt mit dem Naturschutzfonds, allerdings fehle bislang noch eine Rückmeldung.

Im Zusammenhang mit dem Windpark am Rohrenkopf sei indes auch die Loipe ein großes Thema im Dorf. Durch die provisorische Streckenverlegung in diesem Jahr gebe es Einschränkungen, die man auf Dauer aber nicht lassen könne. Deshalb sei es spätestens im März an der Zeit, sich für die Zukunft Gedanken zu machen.