Schopfheim-Gersbach (wm). Der Kampf gegen die Windmühlen geht weiter: Nach der Genehmigung durch das Landratsamt zieht Wolfgang Bürk mit juristischen Mitteln gegen den Windpark Hasel ins Feld.

Vor dem Verwaltungsgericht Freiburg legte der Betreiber des Mettlenhofes am 23. Dezember in einem Eilantrag Widerspruch gegen den Sofortvollzug der Baumaßnahme ein. Der Windparkinvestor EnBW hatte zusammen mit dem Bauantrag vom Landratsamt auch den Sofortvollzug genehmigt bekommen. Er könnte deshalb unmittelbar nach der Genehmigung mit dem Bau der Windräder beginnen – unabhängig vom Ausgang eventueller Gerichtsverfahren.

Wolfgang Bürk muss jetzt abwarten, wie das Verwaltungsgericht über den Widerspruch zum Sofortvollzug entscheidet. Das Landratsamt hatte nach seinen Angaben bis 20. Januar Zeit, zum Eilantrag Stellung zu nehmen. Wann das Gericht darüber entscheidet, weiß Wolfgang Bürk zwar nicht genau. Er rechnet aber damit, dass er im Laufe der nächsten vier Wochen einen – hoffentlich positiven – Bescheid erhält.

Für Bürk wäre das ein entscheidendes Signal, um Klage gegen die Genehmigung

Tendenz ablesbar

an sich einzureichen. „Dann habe wir gute Chancen in einem Prozess“, glaubt er. Denn wenn das Verwaltungsgericht den Sofortvollzug aufhebe, sei daraus auch eine gewisse Tendenz für ein Hauptverfahren ablesbar. „Dann geht’s weiter“, so der Mettlenhof-Betreiber.

Eines der fünf genehmigten Windräder rund um den Glaserkopf (von denen EnBW jedoch nur vier realisieren will) ist von seinem Anwesen, wie berichtet, nur 409 Meter entfernt. Bürk bietet auf seinem einzigartig gelegenen Hof, auf dem er Rinder, Schafe und Pferde hält, neben Ferienwohnungen auch Yoga sowie Meditationskurse an. Zusammen mit seiner Frau suchte er vor Jahren bewusst nach einem Bauernhof in ruhiger Lage – und entdeckte ihn im Weiler Mettlen. Er befürchtet nun, dass das Windrad in bedrängender Nähe zu seinem Anwesen seine wirtschaftliche Existenz gefährden könnte.