Schopfheim Windpark: EWS-Gründer rufen zur Veröhnung auf

Nachrichten-Ticker

20:48 Brutalität der G20-Krawalle schockiert Deutschland

Hamburg - Nach den beispiellosen Krawallen um den G20-Gipfel in Hamburg ist eine heftige Diskussion über Verantwortung und Konsequenzen ausgebrochen. Die Hamburger CDU forderte den Rücktritt von Bürgermeister Olaf Scholz, weil er die Sicherheitslage "eklatant falsch eingeschätzt" habe. Aber auch die Entscheidung von Bundeskanzlerin Angela Merkel für den Gipfelort Hamburg und der Sinn solch aufwändiger Spitzentreffen wurden in Frage gestellt. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier verteidigte beides. Er war heute nach Hamburg gekommen, um sich ein Bild von der Lage zu machen.

20:17 13-Jähriger verschenkt mehr als 4000 Euro an Passanten

Bad Tölz - Ein 13-Jähriger hat in Bad Tölz viel Geld an Fremde verschenkt. Er habe damit Freunde gewinnen wollen, sagte er später der Polizei. Wie diese mitteilte, gab der Jugendliche den Passanten je 100 bis 2400 Euro. Einigen der Beschenkten kam der unverhoffte Geldsegen später merkwürdig vor, sie meldeten die Schenkung der Polizei. 4500 Euro kamen so insgesamt im Laufe des Nachmittags auf dem Präsidium zusammen. Polizisten griffen den 13-Jährigen kurz darauf mit einer immer noch großen Menge Bargeld auf. Er gab an, das Geld von Zuhause mitgenommen zu haben.

19:50 Unesco erklärt Eiszeithöhlen und andere Stätten zum Welterbe

Krakau - Die Unesco hat die Höhlen der ältesten Eiszeitkunst in Baden-Württemberg neu in die begehrte Welterbeliste aufgenommen. Außerdem gaben die Experten bei ihrer Tagung in Krakau einem Erweiterungsantrag des Welterbes Bauhaus um Stätten in Dessau-Roßlau und Bernau statt. Für eine deutsche Nominierung klappte es in diesem Jahr allerdings nicht: Naumburg muss seinen Antrag zur Kathedrale und zur hochmittelalterlichen Kulturlandschaft an Saale und Unstrut abermals nachbessern.

19:16 Iraker feiern "großen Sieg" über IS in Mossul

Mossul - Trotz scheinbar noch anhaltender Kämpfe in der ehemaligen IS-Hochburg Mossul haben die Iraker heute einen "großen Sieg" über die Dschihadisten gefeiert. Ministerpräsident Haider al-Abadi reiste in die Stadt, um "die heldenhaften Kämpfer und die Iraker zum Erringen des großen Sieges" zu beglückwünschen, hieß es in einer Stellungnahme seines Büros. Doch noch scheint der IS nicht vollständig vertrieben: Sicherheitskreise berichteten der dpa von Gefechten im Westteil Mossuls. Deshalb blieb wohl auch eine offizielle Stellungnahme noch aus.

18:48 Tödlicher Messerangriff bei Hochzeit - Festnahme

Riederich - Bei einem Messerangriff auf einer Hochzeit in Baden-Württemberg ist ein 30-Jähriger tödlich verletzt worden. Der 35-jährige Tatverdächtige, der zunächst geflüchtet war, sitzt in U-Haft. Das Motiv der Tat am Samstag in Riederich liegt laut Polizei wohl in jahrelangen Streitigkeiten zwischen den aus Mazedonien stammenden Familien der beiden Beteiligten. Gegen den 35-Jährigen wird wegen des Verdachts eines Tötungsdeliktes ermittelt. Dem Messerangriff soll ein Streit zwischen den beiden Männern vorausgegangen sein.