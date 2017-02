Nachrichten-Ticker

16:16 Amerikaner Bailey gewinnt Biathlon-Klassiker

Hochfilzen - Erik Lesser hat bei der Biathlon-Weltmeisterschaft eine Medaille knapp verpasst. Beim überraschenden Titelgewinn des Amerikaners Lowell Bailey vor dem Tschechen Ondrej Moravec über die 20 Kilometer wurde Lesser undankbarer Vierter. Der Franzose Martin Fourcade holte sich Bronze. Weiter auf eine Medaille warten muss Simon Schempp. Er schaffte es genau wie Sprint-Weltmeister Benedikt Doll und Ex-Champion Arnd Peiffer nicht in die Top Ten.

16:04 G20-Außenminister in Bonn - Alle Augen auf Tillerson

Bonn - Nach neuen Spannungen im russisch-amerikanischen Verhältnis unter US-Präsident Donald Trump sind die Außenminister der beiden Großmächte erstmals zusammengetroffen. Sergej Lawrow und Rex Tillerson äußerten sich am Rande der G20-Außenministerkonferenz in Bonn aber bislang nicht zum Inhalt ihres Gesprächs. Russland hatte verärgert auf Forderungen aus dem Weißen Haus nach einer Rückgabe der Krim an die Ukraine reagiert. Trumps Sicherheitsberater Michael Flynn hat seinen Posten wegen umstrittener Kontakte zu Russland während des Wahlkampfes räumen müssen.

15:59 Mattis: Nato-Partner haben US-Forderungen "gut aufgenommen"

Brüssel - US-Verteidigungsminister James Mattis stellt mit seiner Drohung an die Nato-Partner nach eigener Aussage nicht die Beistandsverpflichtung der USA infrage. "Die USA stehen felsenfest zu Artikel 5 und zu unserem gegenseitigen Beistand", versicherte Mattis nach Abschluss der Nato-Verteidigungsministertreffens in Brüssel. Gestern hatte er gedroht, dass die USA ihre Unterstützung für die Nato-Partner zurückfahren könnten, wenn diese nicht ihre Verteidigungsausgaben erhöhen. Wie genau das aussehen könnte, sagte Mattis nicht.

15:56 Merkel: Nichts über BND-Spionage unter Freunden gewusst

Berlin - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat jede Täuschung der Öffentlichkeit in der Affäre um die massenhafte Datenspionage des US-Geheimdienstes NSA zurückgewiesen. Als sie gesagt habe: "Ausspähen unter Freunden - das geht gar nicht", habe sie nicht gewusst, dass auch der Bundesnachrichtendienst selbst solche Spionage betrieb. Das sagte Merkel vor dem NSA-Untersuchungsausschuss in Berlin. Merkel betonte, sie halte an dem fraglichen Satz fest. Damit hatte sie 2013 auf den wahrscheinlichen, aber nicht bewiesenen Lauschangriff auf ihr eigenes Handy reagiert.

15:28 Säurewolke zieht nach Chemieunfall über Oberhausen

Oberhausen - Wegen eines Fehlers in einem Chemiebetrieb hat sich heute morgen eine gefährliche Säurewolke in Oberhausen ausgebreitet. Etwa 150 Menschen klagten über Atemwegsreizungen. Der Verkehr in der Stadt war stundenlang stark beeinträchtigt. Die Behörden riefen die Menschen auf, ihre Häuser nicht zu verlassen und Fenster und Türen geschlossen zu halten. Bei dem Chemikalienhändler war Salzsäure in einen Tank mit hochkonzentrierter Schwefelsäure geleitet worden. Der Tank platzte auf und eine Dampfwolke trat aus.