Schopfheim-Gersbach (wm). Zwischenfall im Windpark Rohrenkopf: Drei Bauarbeiter hatten am Mittwoch mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Die drei Männer waren nach Angaben der beteiligten Firmen im Keller der Türme für die Windenergieanlagen (WEA) 2 und 3 damit beschäftigt, Stahltrossen zur Befestigung der Elemente zu spannen, als sie über Atemnot klagten. Einer erlitt sogar einen Kreislaufzusammenbruch. Die Arbeiter mussten sich in ärztliche Behandlung geben, die Keller blieben vorübergehend gesperrt. Die Bauleitung und der zuständige Sicherheits- und Gesundheitskoordinator beauftragten daraufhin die Feuerwehr Schopfheim, Messungen der Luftqualität in den Kellern der WEA 3 und WEA 2 vorzunehmen, um zu klären, ob eventuell Dämpfe aus den Betonfundamenten für die Gesundheitsprobleme der Arbeiter verantwortlich waren oder ob es an der großen Hitze im Betonschacht lag. Nach Angaben der EWS ergab die Messung der Luftqualität „keine außergewöhnliche Situation“. Die Ursache für die Beschwerden ließ sich somit nicht abschließend klären. Inzwischen seien die Keller der Türme wieder freigegeben und die Beschäftigten hätten die Arbeiten wieder aufgenommen, heißt es weiter. Zur Sicherheit hätten die Verantwortlichen in den Türmen eine verstärkte Lüftung installieren lassen.