Nachrichten-Ticker

17:00 Mutmaßlicher IS-Kämpfer nach Festnahme in NRW in U-Haft

Karlsruhe/Düsseldorf - Ein junger Libanese sitzt seit heute in Untersuchungshaft, weil er sich der Terrororganisation Islamischer Staat angeschlossen haben soll. Der 19-Jährige sei gestern im Regierungsbezirk Düsseldorf festgenommen und inzwischen dem Haftrichter vorgeführt worden, teilte die Bundesanwaltschaft mit. Der Mann ließ sich den Ermittlungen zufolge 2015 in Syrien militärisch ausbilden und kämpfte anschließend im Irak für den IS. Anfang 2016 sei er nach Deutschland gereist.

16:55 Ägyptens Ex-Präsident Mubarak freigesprochen

Kairo - Ägyptens oberstes Gericht hat Ex-Präsident Husni Mubarak vom Vorwurf freigesprochen, an der Tötung von Hunderten Demonstranten bei den Aufständen gegen seine Herrschaft mitschuldig zu sein. Das berichtete die staatliche Nachrichtenseite Al-Ahram. Dem 88-Jährigen war vorgeworfen worden, während der Massenproteste 2011 für den Tod von mehr als 800 Menschen mitverantwortlich gewesen zu sein. Das Urteil kann nicht mehr angefochten werden. Tagelange Massendemonstrationen hatten den langjährigen Präsidenten im Februar 2011 zum Rücktritt gezwungen.

16:52 Großer Zapfenstreich für Gauck

Berlin - Bundespräsident Joachim Gauck wird am 17. März von der Bundeswehr in Berlin mit einem Großen Zapfenstreich im Park von Schloss Bellevue verabschiedet. Das teilte das Präsidialamt mit und hob die intensive Beziehung des scheidenden Präsidenten zur Bundeswehr hervor. So hat er in seiner fünfjährigen Amtszeit deutsche Soldaten im Auslandseinsatz in Afghanistan, Mali und der Türkei besucht. Am 19. März übernimmt Gaucks gewählter Nachfolger Frank-Walter Steinmeier die Amtsgeschäfte. Der Große Zapfenstreich mit Musikkorps und Fackelträgern gilt als das höchste militärische Zeremoniell der Bundeswehr.

16:34 Bozdag sagt Treffen mit Maas in Karlsruhe aus Protest ab

Istanbul - Aus Protest gegen die Verhinderung seines Auftritts in Deutschland hat der türkische Justizminister Bekir Bozdag ein geplantes Treffen mit Bundesjustizminister Heiko Maas abgesagt. Er werde stattdessen direkt in die Türkei zurückkehren, sagte Bozdag bei einem Besuch in Straßburg. Der türkische Minister übte scharfe Kritik daran, dass sein Auftritt in Gaggenau gestoppt wurde. Meinungs- und Versammlungsfreiheit würden ignoriert, sagte er. Nach Angaben der staatlichen türkischen Nachrichtenagentur Anadolu hatte Maas um ein Treffen mit Bozdag gebeten.

16:32 Mindestens drei Tote nach zwei Lawinen in Italien

Rom - Zwei Lawinen haben im italienischen Aostatal mindestens drei Menschen getötet. Ein Schneebrett ging in Courmayeur südlich des Montblancs ab, drei Menschen wurden getötet, sagte ein Sprecher der Bergrettung der dpa. Mindestens fünf wurden verletzt. Es könnte sich um eine größere Gruppe von rund 20 Alpinisten gehandelt haben. Darunter sollen viele Ausländer sein. Eine weitere Lawine ging lzwischen den Orten La Thuile und Morgex ab. Dabei wurden zwei Alpinisten getroffen. Die Nachrichtenagentur Ansa berichtet, dass die beiden gerettet wurden.