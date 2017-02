Für Bürgermeister Christof Nitz hat die Markgrafenstadt das Tauziehen um den Standort der neuen Zentralklinik noch längst nicht verloren. Im Gegenteil: „Wir haben das beste Grundstück“, betont er. Zwar liegt dieses in der offiziellen Bewertungsmatrix derzeit, wie mehrfach berichtet, bloß auf Rang zwei – aber nicht mehr lange.

Schopfheim . „Wenn die Rote Karte wegen der Wasserschutzzone II wegfällt, dann ändert sich die Bewertung und wir sind vorne“, zeigte sich das Stadtoberhaupt anlässlich eines Pressegespräches zuversichtlich.

Den ersten Schritt auf dem Sprung an die Tabellenspitze will Nitz schon am Montag machen, wenn er dem Landratsamt das angekündigte hydrogeologische Gutachten vorlegt. Bei der Bürgerinformation am gleichen Abend in der Stadthalle will wer das Ergebnis dann auch öffentlich bekannt machen.

Die Expertise soll beweisen, dass sich die Grundwasserströme in Gündenhausen derart verändert haben, dass die seit 1992 bestehende Wasserschutzzone überholt ist. Sie müsste vielmehr neu definiert werden, was zur Folge hätte, dass das für die Zentralklinik angebotene Areal außerhalb der Schutzzone zu liegen kommt.

Das Gutachten habe der Wasserversorgungsverband Dinkelberg im Zusammenhang mit dem Bau eines dritten Tiefbrunnens in der Herzenau bereits im Jahre 2009 in Auftrag gegeben, erklärt Christof Nitz und betont: „Es ist kein Gefälligkeitsgutachten“.

Das Landratsamt, das Schopfheim wegen der angeblich gültigen Wasserschutzzone II die Rote Karte verpasst hatte, habe davon im Übrigen Kenntnis haben müssen, denn es habe seinerzeit selbst das Programm für das Gutachten festgelegt. Bevor die Behörde der Stadt in der Bewertungsmatrix

Zweifel der Matrix

die Rote Karte wegen der Wasserschutzzone II verpasste, hätte sie nach dem Dafürhalten des Bürgermeisters in Schopfheim „zumindest mal nachfragen müssen“, wie der Stand der Untersuchung sei.

Falls das Gutachten das von Schopfheimer Seite erhoffte Ergebnis bestätigt, schlägt die Landesanstalt für Geologie und Rohstoffe eine entsprechende Änderung der Wasserschutzzone vor. Die erforderliche Rechtsverordnung zu erlassen, obliegt – dem Landratsamt.

Dass so ein Verfahren mehrere Jahre dauern könnte, wie Landrätin Marion Dammann bei der Pressekonferenz zur Standortmatrix erklärt hatte, hält der Bürgermeister für nicht stichhaltig. Das gelte nur, wenn das erforderliche Gutachten erst noch erstellt werden muss – für Schopfheim liege es jedoch ab Montag vor.

Die Wasserschutzzone ist das eine, doch auch bezüglich der anderen „Knackpunkte“, die für Schopfheim negativ zu Buche schlugen, meldet der Bürgermeister Zweifel an der Bewertungsmatrix an (siehe unten stehenden Artikel) und äußert zugleich Kritik an der Vorgehensweise der Behörde.

Im Gegensatz zum anfangs durchaus „fairen“ Verfahren, habe weder der Aufsichtsrat der Kreiskliniken noch der zuständige Ausschuss des Kreistages die Standortmatrix zur Vorberatung zu Gesicht bekommen. Vielmehr seien die Kreisräte bei der Klausurtagung völlig unvorbereitet mit einem Wust an Zahln und Schaubildern konfrontiert worden.

In Anbetracht dessen und wegen der vielen Ungereimtheiten bei der Bewertung der drei Grundstücke betrachtet Christof Nitz das Verfahren sehr skeptisch: „Die Bewertung erscheint nicht in allen Teilen logisch“. Die Matrix an sich sei von der Grundstruktur her zwar in Ordnung. Die eigentlichen Bewertungen jedoch stammten von Arbeitsgruppen des

Wer zahlt wie viel?

Landratsamtes und der Klinik GmbH.

Erstaunlich sei zudem, dass die Frage der Wirtschaftlichkeit bisher noch überhaupt keine Rolle gespielt habe. Zu klären sei jedoch, welche Gesamtkosten bei den jeweiligen Standorten inklusive Erschließung, S-Bahn- und Straßenanbindungen zu erwarten seien. Nitz: „Was kostet wen wie viel?“

Der Bürgermeister hält den bisherigen Zeitplan denn auch nicht mehr für realistisch. Es sei „nicht angebracht“, schon am 22. März im Kreistag eine Tendenzentscheidung über den künftigen Klinikstandort zu treffen. Nitz: „Eine fundierte Abstimmung ist bis dahin nicht möglich“.

Vorher seien vielmehr alle offenen Fragen erst einmal „sauber aufzuarbeiten“. Das Stadtoberhaupt hält es zudem für „hilfreich“, wenn ein „neutraler Dritter“ noch einmal sämtliche Bewertungen in der Standortmatrix unter die Lupe nimmt. Erst wenn alles hinterfragt und transparent sei, könne der Kreistag entscheiden.

Sagt Christof Nitz und hofft, dass viele Bürger zur Informationsveranstaltung in die Stadthalle kommen und „kritische Fragen“ stellen.

Bürgerinformation zur Standortsuche für das neue Kreisklinikum am Montag, 6. Februar, um 19.30 Uhr in der Stadthalle Schopfheim