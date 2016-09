Laempe Mössner Sinto, weltweit führendes Unternehmen in der Kernmacherei-Technologie, modernisiert umfangreich am Standort Schopfheim. Schopfheim / Meitzendorf. Die alte Montagehalle und die darüber liegenden Büroarbeitsplätze werden kernsaniert und in ein modernes, energieeffizientes Bürogebäude umgebaut. Laut Pressemitteilung entstehen auf 2500 Quadratmeter (vorher 2000 Quadratmeter) neue attraktive Arbeitsplätze für die Bereiche Vertrieb, Konstruktion, Forschung und Entwicklung sowie Service. Im Zuge des Umbaus wird auch die Außenfläche am Standort komplett modernisiert. Ein Schwerpunkt liegt zudem auf der Eröffnung des neuen Technologiezentrums Anfang 2017. Bekannt für Innovation Die Investitionssumme der Maßnahmen beträgt laut Firmenangaben mehr als zwei Millionen Euro. „Wir sind seit mehr als 30 Jahren am Standort Schopfheim, und hier liegen die Ursprünge der Firma Laempe“, erläutert Geschäftsführer Andreas Mössner. „Für uns ist Schopfheim einerseits die Wiege des Unternehmens, aber gleichzeitig wird hier auch die Zukunft unserer Firma fortgeschrieben. Die Forschung und Entwicklung ist der Grundstein der erfolgreichen Unternehmensentwicklung. Laempe war und ist in der Branche bekannt für seine Innovationen. Mit der Kernsanierung stärken wir unsere Position in Schopfheim. Wir werden hier ein attraktives Arbeitsumfeld schaffen und die Kapazitäten erweitern“, so Mössner. Das neue Gebäude wird in Sachen Energieeffizienz höchsten Ansprüchen gerecht: Neben einer zeitgemäßen Isolierung wird es eine Hackschnitzelheizung und eine Regenwassernutzung geben. „Wir stehen für ressourcenschonende Maschinen, diese gehören im Wettbewerb zu den Maschinen mit dem niedrigsten Energieverbrauch. Diese Einstellung möchten wir natürlich auch mit unseren Gebäuden dokumentieren“, führt Andreas Mössner aus. Die ebenfalls auf dem ­Laempe-Gelände liegende heutige Technikumshalle wird im Zuge des Umbaus mit neuen Maschinen ausgestattet und als Technologiezentrum ausgebaut. Die Maschinen werden voll funktionstüchtig sein und Kunden sowie Mitarbeitern zu Versuchs-, Vorführungs- und Schulungszwecken zur Verfügung stehen. Auch die Fertigung von Kernen in Klein- und Mittelserien im Auftrag von Kunden wird dort möglich sein. Der Umbau des Verwaltungsgebäudes soll voraussichtlich im Frühjahr 2017 abgeschlossen sein, und im Anschluss daran soll dann auch das neue Technologiezentrum eröffnet werden. Der Großteil des Umbaus wird ausschließlich durch Handwerksbetriebe aus der Region bewerkstelligt: „Wir fühlen uns mit der Region sehr verbunden, und als global operierendes Unternehmen möchten wir ein repräsentatives Umfeld für unsere Mitarbeiter und Kunden schaffen. Wir sind mit der aktuellen Geschäftssituation sehr zufrieden, unsere Auftragsbücher sind gut gefüllt, und wir wollen unsere Mannschaft in Schopfheim weiter verstärken“, betont Mössner.