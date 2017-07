Schopfheim „Wissen, was wir an unserem Bad haben“

Schopfheim (wm). Klare Ansage: „Keiner hat die Absicht, das Freibad im Oberfeld aufzugeben“. Bürgermeister Christof Nitz sah sich in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates veranlasst, diese deutlichen Worte zu wählen.

Dass das Thema im Ratssaal Wellen schlug, war Fritz Lenz zu verdanken. Der ehemalige Stadtrat der Unabhängigen meldete sich in der Bürgerfragestunde zu Wort, weil ihm das Freibad „sehr am Herzen liegt“.

Mit Blick auf die technischen Pannen, die erforderliche Sanierung und eine damit verbundene vorübergehende Schließung im nächsten Jahr bat er Verwaltung und Gemeinderat darum, eine Lösung zu finden, die es ermöglicht, den Badebetrieb im Jahr 2018 „irgendwie aufrecht zu erhalten“.

Das Bad im Oberfeld sei „sehr beliebt“ so Lenz unter Verweis auf jährlich 100 000 Besucher. Das sei in Bezug auf das relativ kleine Einzugsgebiet und die vielen anderen Bädern in unmittelbarer Nachbarschaft eine ganze Menge, meinte er.

Die Stadt habe das Bad in den vergangenen zehn Jahren „vergammeln lassen“, kritisierte Lenz. Die notwendigen Reparaturarbeiten dürfe man nicht auf dem Rücken der Badbesucher austragen.

Annette Dahlmann wandte sich mit der Frage ans Gremium, ob wirklich jeder Einzelne am Ratstisch das Freibad erhalten wolle oder die Umnutzung in Bauland unterstütze.

Sie löste damit nicht nur vernehmlichen Unmut am Ratstisch aus. Bürgermeister Christof Nitz wunderte sich, „was manche Leute alles schon wieder wissen wollen“. Am Ratstisch gebe es niemanden, der das Schwimmbad im Oberfeld antasten wolle, betonte er und schob das „klare Bekenntnis“ nach, dass die Standortfrage kein Thema mehr sei.

Auch den Vorwurf, die Stadt habe das Bad vergammeln lassen, wies Nitz zurück. Fritz Lenz wisse genau, dass im Gemeinderat in den vergangenen Jahren Einigkeit bestanden habe, nur die notwendigen Reparaturen vornehmen zu lassen. Dabei sei aber jedem klar gewesen, dass irgendwann der Tag kommt, an dem für die große Sanierung viel Geld in die Hand zu nehmen sei. Nun sei es so weit. Zu den Schließungsgerüchten erklärte der Bürgermeister, im Oktober liege voraussichtlich das in Auftrag gegebene Gutachten auf dem Tisch. Erst dann könne man sagen, wie die Sanierung vonstatten gehen soll und ob zu diesem Zweck das Bad die ganze nächste Saison oder nur teilweise zu schließen sei. „Das weiß im Moment keiner“, versicherte Nitz, bezeichnete alles andere als Spekulation und bekräftigte: „Wir alle wissen, was wir an unserem Bad haben“.