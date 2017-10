Schopfheim Zehn Sportarten stehen zur Auswahl

Am Sonntag, 8. Oktober, findet das erste Familiensportfest der TSG statt. Mitmachen kann jeder. „Natürlich geht es um Sport, aber der Spaß steht dabei im Vordergrund“, sagt Bernard Lozancic, Leiter des Organisationskomitees der Turn- und Sportgemeinschaft (TSG), denn die Veranstaltung steht unter dem Motto „Spiel, Sport und Spaß“.

Schopfheim. Gleichzeitig ist es eine Möglichkeit, gleich zehn Sportarten auf einmal kennenzulernen. Um 11 Uhr findet die offizielle Eröffnung statt, bei der Vorsitzende Hella Pflüger die Besucher begrüßt und den Ablauf erklärt. Bis 15.30 Uhr geht es dann rund in der Vicemooshalle und der Halle des Theodor-Heuss-Gymnasiums. Alle zehn Abteilungen der TSG bieten sportliche Spiele in verschiedenen Schwierigkeitsstufen an, so dass sowohl Kinder und Anfänger als auch Erwachsene bis hin zur älteren Generation mitmachen können und der ambitionierte Sportler ebenso gefordert ist, wie jemand, der nicht so sportlich unterwegs ist.

Dabei ist die Mitgliedschaft im Verein keine Voraussetzung. Teilnehmer, die alle zehn Stationen erfolgreich absolviert haben, erhalten als Anerkennung eine Medaille und nehmen an der Tombola teil, bei der die Preise unter allen Anwesenden verlost werden. Als Hauptpreis gibt es zwei Eintrittskarten für den Europapark. Außerdem wird es einen Massage-Point geben, bei dem man sich gegen eine freiwillige Spende massieren lassen kann. Der Erlös dieser Aktion von Entspannungstrainerin Hella Pflüger geht an den Kindergarten im Lus.

Die zehn Abteilungen bieten unterschiedliche Disziplinen an, die zum Teil auch Übungs- und Technikelemente aus dem Training beinhalten. Bei den Basketballern kann man beim Dribbling seine Beweglichkeit und beim anschließenden Wurf auf den Korb seine Treffsicherheit testen. Beim Badminton werden Schlagvarianten mit dem gefiederten Ball am Netz geübt. Die Eskrima-Abteilung wartet mit einem Parcours auf, bei dem es gilt, möglichst schnell Angreifern auszuweichen und dabei verschiedene Verteidigungstechniken anzuwenden. Auch die noch recht junge Kobu-Jitsu-Abteilung beteiligt sich mit einer Station, bei der man die vielseitige Kampfsportart kennenlernen kann. Ebenso wie die Abteilungen vom Karate, Judo, Turnen und dem Lauftreff werden kleine sportliche Übungen angeboten - immer in verschiedenen Schwierigkeitsgraden. Man kann Ziele treffen, verschiedene Parcours durchlaufen, Seil springen oder auch neue sportliche Hilfsmittel wie die Pratzen kennenlernen.

Auch die Schwimmer und Schneesportler haben sich etwas überlegt. Bei den Schwimmern gibt es ein Techniktraining und spezielle Kraftübungen für das Schwimmen. Die Schneesportler bieten unter anderem Rasenskiwettkämpfe. Für die Teilnahme werden sportliche Kleidung und hallentaugliche Sportschuhe empfohlen.

Die Veranstaltung wird unterstützt von Hella Pflüger Creative Design & Media und Thilo Herbster, Bausparkasse Schwäbisch Hall AG. Weitere Sponsoren werden gesucht.