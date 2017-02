Schopfheim/Lörrach . Die Tendenzentscheidung des Kreistags zum Standort für das geplante Zentralklinikum soll erst in einer öffentlichen Sondersitzung am 5. April fallen. Dies teilte das Landratsamt gestern mit (siehe auch unsere Seite Regio).

Ursprünglich hätte der Kreistag bereits am 22. März abstimmen sollen. Vor allem Schopfheimer und Wiesentäler Kreisräte hatten gefordert, die besagte Entscheidung so lange zu verschieben, bis alle noch offenen Fragen geklärt sind.

Bürgermeister Christof Nitz ist trotz der Fristverlängerung nicht ganz zufrieden, „Ein späterer Termin wäre noch besser gewesen“, sagte er gestern auf Nachfrage. Im Gespräch war etwa auch der 26. April.

Er könne die Eile „nicht ganz nachvollziehen“, so Nitz. Die drei Städte müssten ihre Bodengutachten bis 31. März vorlegen – da blieben gerade noch vier Tage Zeit zu deren Prüfung.

Die Frage der Wasserschutzzone für das Grundstück in Gündenhausen müsste seines Erachtens bis dahin aber auf jeden Fall geklärt sein. Schon heute hat das Stadtoberhaupt einen Termin beim Landesamt für Geologie in Freiburg zu einer so genannten Fachprüfung.