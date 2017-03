Schopfheim. Schwerpunkt bei der letzten Sitzung des FDP-Ortsverbandes Wiesental war die Standortfrage für das geplante Kreisklinikum.

Wenn auch die Stimmen aus Lörrach suggerierten, die Entscheidung sei bereits für Lörrach gefallen, so sei das bei objektiver Betrachtung der Angelegenheit sicher nicht der Fall, so die Liberalen in einer Pressemitteilung.

Die Runde war sich einig, dass die Entscheidung zwischen den Standorten Schopfheim und Lörrach fallen wird. Sicher hätten beide Lösungen Vor- und Nachteile. Eine frühzeitige Abstimmung im Kreistag sei nicht vertretbar, so lange nicht alle Fakten und Kosten zweifelsfrei auf dem Tisch liegen, so die FDP weiter. Sollte dieser Zeitdruck womöglich erwünscht sein, um mögliche „Untiefen“ zu umschiffen?

So wurde in der Runde die Frage laut, ob bei der schnellen Erreichbarkeit im Notfall der genannte 15-minütige Radius wichtig ist, oder ob nicht in Wirklichkeit eine schnelle erste Hilfe auch für die am weitesten entfernten Kreisbürgen im Vordergrund stehen müsse. Es gehe nicht um Mittelwerte, sondern um Einzelpersonen, hieß es.

Dass schon jetzt die meisten Betten in Lörrach konzentriert sind, sei nicht stichhaltig. Es gehe schließlich um den Neubau eines Klinikums an einem neuen Standort.

Die Frage des Wasserschutzgebietes in Gündenhausen sich durch ein neues Gutachten positiv geklärt. Ein weiterer Ausbau der B 317 ins Wiesental sei bereits jetzt zwingend erforderlich und würde durch die Schopfheimer Standortlösung möglicherweise beschleunigt.

Beim Standort Entenbad bestünden ungelöste Kostenfragen hinsichtlich der Erdbebensicherheit und dem Anschluss an die Wiesentalbahn sowie an die B 317. Es gebe somit genug offene Fragen, die eine (Vor-)Festlegung für Lörrach zum gegenwärtigen Zeitpunkt ausschließen, so die FDP.