Schopfheim Zombieball und Kräftigung

Alle jugendlichen Triathleten aus der Regio trafen sich kürzlich zu einem Trainingstag im Schopfheimer Ortsteil Langenau. Das Training wurde von den Landestrainern Martin Lobstedt und Wolfram Bott geleitet, die ein abwechslungsreiches, professionelles Programm gestalteten. Unterstützt wurden sie von Trainerin Annette Gulde und Fördergruppenleiter Hubert Klemm.

Zuerst wurde in Gruppen Rennrad gefahren. Nach einer Pizza-Stärkung war ein sehr abwechslungsreiches Hallentraining mit Zombieball und Kräftigungsübungen angesagt. Danach ging es nach Maulburg in das Hallenbad, wo zunächst Muskelnahrung in Form von frisch gebackenem Kuchen aufgenommen wurde. Gestärkt und nach einer kleinen Pause ging es dann ins Wasser. Hier wurde ein facettenreiches Schwimmtraining mit interessanten Technikübungen absolviert. Nach 90 Minuten hatten dann wieder alle so viel Hunger, dass der Rest der Pizzen und Kuchen noch vertilgt wurde.

Fazit aller Beteiligten: ein rundum gelungener Trainingstag mit motivierten Jugendlichen und kompetenten Trainern.