Einen ebenso informativen wie bedrückenden Einblick in Hintergründe und Folgen des Bürgerkriegs in Syrien vermittelte Mohamad Fakhro, ehemaliger Vize-Direktor des Nationalmuseums von Aleppo, in einem Vortrag der VHS.

Mohamad Fakhro ist Archäologe und weilt derzeit als Gastwissenschaftler in Deutschland; er hat Lehraufträge an den Universitäten Bern und Tübingen und arbeitet an einer seiner Dissertation. Als stellvertretender Leiter des National Museums von Aleppo war er maßgeblich an der Evakuierung und Sicherung der Museumsbestände beteiligt.

Schopfheim . Er sprach vor knapp einem Dutzend Zuhörer im Kulturcafé; für die Übersetzung des Vortrages sorgte Henning Kurz, Leiter der VHS Grenzach-Wyhlen.

Syrien – ein Land mit blühenden Landschaften und pulsierenden Großstädten, hohen Bildungsstandards, guter medizinischer Versorgung, hoch industrialisiert und rohstoffreich: Zum Einstieg führte der Referent eindrucksvolles Bildmaterial aus der Zeit vor dem mittlerweile sechs Jahre dauernden Bürgerkrieg vor Augen.

Wohl hätten die Assads das Land als Diktatoren mit eiserner Hand geführt. Im Alltag jedoch lebten die Menschen gut - und über alle ethnischen und religiösen Grenzen hinweg friedlich. Jetzt sei jedoch alles zerstört: Häuser Kliniken, Schulen, die Gesellschaft, Familien und Menschen.

„Der Krieg hat den Menschen alles genommen. Tod und Zerstörung sind überall“, sagte Fakhro. Vor diesem Grauen seien mittlerweile etwa sieben Millionen Syrer auf der Flucht und in der ganzen Welt verstreut. Die Zustände in den Flüchtlingscamps in Syrien und den Nachbarländern seien komplett desolat, schilderte Fakhro: Zu Zehntausenden vegetierten die Menschen in Zelten in der Wüste, aus ihrem modernen Lebensstil zurückgeworfen auf archaische Lebensumstände.

Sie führten ein „Leben in der Warteschlange“, ein Leben mit Warten – auf die Wasserration, auf den Sack Mehl, auf die freie Toilette. Und oft seien es die Kinder, die gefordert seien, das Leben ihrer Familie zu organisieren.

Am schlimmsten aber stehe es in den umkämpften Gebieten wie in Aleppo: „Dass Aushungern im 21. Jahrhundert als Kampfstrategie angewendet wird, ist eine humanitäre Bankrotterklärung“, so Mohamad Fakhro.

Was sich heute als unübersichtliche Gemengelage Dutzender verschiedener Konfliktparteien aus aller Welt darstellt, hatte im Jahr 2011 als innersyrischer Konflikt begonnen, sagte der Referent. Im Zuge des „arabischen Frühling“ hätten die Menschen auch in Syrien demonstriert; das Assad-Regime habe das Militär eingesetzt, um die Demonstrationen zu unterdrücken. Nach und nach weitete sich der Konflikt aus, weil sich nun auch unterschiedliche Gruppierungen aus den Nachbarstaaten einschaltete; mittlerweile sei er zum Weltkonflikt geworden, in dem die unterschiedlichen Machtzentren bis hin zu den USA und Russland ihre Interessen auskämpften, erklärte Fakhro. Der viel zitierte „Kampf gegen den IS“ liefere da oftmals nur den wohklingenden Vorwand für die Durchsetzung eigener Interessen.

Syrien sei Schauplatz für den Kampf unterschiedlicher ethnischer, religiöser und politischer Gruppierungen, mit zahllosen, sich ständig ändernden Kampflinien und einem Luftkrieg, der vor allem die Zivilbevölkerung treffe.

Um dieses „Weltproblem“ in Syrien zu lösen, brauche es eine „weltweite Lösung“, für die insbesondere die USA und Russland sich ernsthaft stark machen müssten - ein beinahe aussichtsloses Unterfangen. Gleichwohl versuchten die Menschen in Syrien, ihr Leben zu führen, in der Hoffnung auf bessere Zeiten irgendwann: „They try to make Happiness. Wishing, Hoping. Waiting“, versuchte Fakhro zum Ende seine Vortrags einen Hoffnungsschimmer zu vermitteln.