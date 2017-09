Schopfheim Zuschuss für die Musikschule wird höher

Nachrichten-Ticker

23:55 Putin zu Arbeitsbesuch bei Erdogan in Ankara erwartet

Ankara - Der russische Präsident Wladimir Putin wird heute zu einem Arbeitsbesuch in Ankara erwartet. Bei dem Treffen mit Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan soll es nach Angaben des Kremls um bilaterale und regionale Themen gehen. Dabei dürfte neben dem Krieg in Syrien auch das umstrittene Unabhängigkeitsreferendum der Kurden im Nordirak auf der Tagesordnung stehen. Kurz vor dem Putin-Besuch in Ankara verbat sich der Kreml Kritik am Verkauf des S-400-Luftabwehrsystems an den Nato-Partner Türkei. In der Nato verstärkt es Befürchtungen, die Türkei könnte sich Moskau zuwenden.

23:49 Nahles sieht in ihrer Wahl zur SPD-Fraktionschefin keinen Linksruck

Berlin - Andrea Nahles will mit ihrer Wahl zur Vorsitzenden der SPD-Bundestagsfraktion keinen Linksruck verbunden sehen. "Mehr von der einen oder anderen Himmelsrichtung, ich glaube, das ist nicht die Antwort für unser Land und das ist auch nicht die Antwort für meine Partei", sagte Nahles in den ARD-"Tagesthemen". Eine zukünftige Machtoption mit der Linkspartei schloss sie letztlich nicht aus. "Wir sind gesprächsbereit." Die SPD müsse aber nun zunächst das Ergebnis der Bundestagswahl verarbeiten und Konsequenzen daraus ziehen.

23:08 Gute Stimmung an den US-Börsen

New York - Der New Yorker Aktienmarkt hat in allen wichtigen Indizes Kursgewinne verzeichnet. Nach vier Handelstagen in Folge mit moderaten Verlusten beendete auch der Leitindex Dow Jones Industrial den Tag im Plus. Er legte um 0,25 Prozent auf 22 340,71 Punkte zu. Der Euro setzte seine Kursverluste seit Beginn der Woche fort und kostete im New Yorker Handel zuletzt 1,1752 US-Dollar.

22:51 Trump will es jetzt mit einer Steuerreform versuchen

Washington - Mit einer kämpferischen Ankündigung für eine umfassende Steuerreform ist US-Präsident Donald Trump nach einer Reihe innenpolitischer Niederlagen in die Offensive gegangen. Es werde eine historische Steuerentlastung für das amerikanische Volk, sagte Trump. Das Steuersystem soll unter anderem vereinfacht werden und nur noch drei Stufen enthalten - 12 Prozent, 25 Prozent und 35 Prozent. Das gilt allerdings nur für die Bundessteuern, US-Bürger müssen Steuern zusätzlich für ihren jeweiligen Bundessstaat zahlen. Darauf hat Trump keinen Einfluss.