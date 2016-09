Nachrichten-Ticker

22:45 Hollywood-Stern für Oscar-Preisträgerin Kathy Bates

Los Angeles - Oscar-Preisträgerin Kathy Bates wird in Hollywood mit einem Stern auf dem "Walk of Fame" geehrt. Nach Mitteilung der Veranstalter soll die Schauspielerin die 2589. Plakette auf dem Bürgersteig im Herzen von Hollywood enthüllen. Ihre Kollegin Shirley MacLaine soll bei der Zeremonie eine Ansprache halten. Bates, die auf der Bühne, im Fernsehen und im Film auftritt, wird für ihre Kinoverdienste ausgezeichnet. Ende November kommt Bates an der Seite von Billy Bob Thornton in dem bitterbösen Klamauk "Bad Santa 2" in die deutschen Kinos.

22:26 1860 München gewinnt Derby in Nürnberg

Nürnberg - In Überzahl hat der TSV 1860 München in einem rassigen Zweitliga-Derby beim 1. FC Nürnberg mit 2:1 gewonnen. Der Österreicher Michael Liendl erzielte in der 79. Minute mit einem satten Linksschuss das Siegtor für die Gäste. Kurz zuvor sah der Nürnberger Angreifer Guido Burgstaller die Gelb-Rote Karte.Der FCN bleibt damit unter seinem neuen Fußballtrainer Alois Schwartz sieglos.

22:22 Überhitzter Reisebus: Jugendliche erleiden Kreislaufprobleme

Ratingen - Mehrere Jugendliche hatten in einem überhitzten Reisebus auf der Autobahn im Rheinland mit Kreislaufproblemen zu kämpfen. Der mit rund 50 Fahrgästen besetzte Bus stand am Nachmittag auf der A3 bei Ratingen im Stau, wie die Feuerwehr mitteilte. Anscheinend war die Klimaanlage ausgefallen, sodass sich der Innenraum des Busses bei Außentemperaturen von mehr als 32 Grad aufheizte. Rettungswagen und Notärzte rückten aus. Zwei 15-Jährige wurden in Krankenhäuser gebracht.

21:58 Kämpfe in Syrien nach Beginn der Waffenruhe abgeflaut

Damaskus - Mit Beginn der Waffenruhe in Syrien sind die Kämpfe zunächst deutlich abgeflaut. Nach dem Start der Feuerpause um 18.00 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit sei es in weiten Teilen des Landes zunächst ruhig geblieben, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte der Deutschen Presse-Agentur mit. Die Hilfsorganisation Weißhelme sagte, dass zunächst keine Kampfjets mehr über der besonders umkämpften Großstadt Aleppo gesichtet worden seien. Die Beobachtungsstelle berichtete aber auch von vereinzelten Gefechten.

21:56 Polizei rettet Baby bei 30 Grad aus verschlossenem Auto

Bernkastel-Kues - Ein knapp drei Monate altes Baby ist in Rheinland-Pfalz bei 30 Grad aus einem versehentlich verschlossenen Auto befreit worden. Die 21 Jahre alte Mutter habe den Säugling auf dem Rücksitz angeschnallt, die Hintertür geschlossen und dann vorn einsteigen wollen, teilte die Polizei mit. Der Fahrzeugschlüssel sei aber versehentlich im Fahrzeug gewesen und die Zentralverriegelung habe sich aktiviert. Die verzweifelte Mutter wählte den Notruf, Polizeibeamte schlugen die Scheibe der Beifahrertür ein. Das Baby sei leicht überhitzt, aber wohlauf gewesen.