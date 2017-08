Schulterschluss Wal-Mart und Google bündeln Kräfte im Kampf gegen Amazon

Nachrichten-Ticker

12:10 Ehemann will im Prozess um Feuertod seiner Ehefrau aussagen

Kiel - Der Prozess um den qualvollen Feuertod einer 38-jährigen Frau in Kronshagen bei Kiel hat begonnen. Die Staatsanwaltschaft wirft einem 41-Jährigen vor, seine Ehefrau am 7. Dezember 2016 auf offener Straße mit Benzin übergossen und angezündet haben. Der Mann habe sie bestrafen und ihr eine Lektion für ihr Verhalten erteilen wollen, das er für arrogant gehalten habe, sagte die Staatsanwältin zum Prozessauftakt. Dabei sei er geplant, heimtückisch und grausam vorgegangen. Er und das Opfer stammen aus Togo. Passanten hatten noch versucht, der Frau zu helfen - vergebens. Sie starb wenig später.

12:06 Bus mit Erntehelfern umgestürzt - Mehrere Schwerverletzte

Bohmte - Bei einem Busunglück sind in Bohmte bei Osnabrück mehrere Menschen verletzt worden, einige von ihnen schwer. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, stürzte an einem Kreisverkehr ein mit etwa 40 Erntehelfern besetzter Bus um. Zunächst war von sechs Schwerverletzten die Rede. Ein eingeklemmter Mensch musste befreit werden. Zwei Rettungshubschrauber sind im Einsatz. Polizei und Retter sind mit einem Großaufgebot an der Unfallstelle. Warum der Bus umstürzte, ist noch nicht klar. Kinder seien ersten Erkenntnissen zufolge nicht an Bord gewesen, sagte der Sprecher.

12:04 Gläubiger-Gespräche über Air Berlin begonnen

Berlin - Seit dem Vormittag berät der Gläubigerausschuss von Air Berlin über die Zukunft der insolventen Fluggesellschaft. Die Mitglieder kamen zu ihrer konstituierenden Sitzung zusammen, wie der dpa aus Verhandlungskreisen bestätigt wurde. Bei dem Treffen gehe es um Formalien, hieß es aus derselben Quelle. So müsse das Gremium der Fortsetzung des Flugbetriebs zustimmen. Zudem werde ein Zeitplan für die nächsten Schritte festgelegt. "In keinem Fall" werde es Entscheidungen zur Käuferauswahl geben, dazu sei es viel zu früh, sagte die Person aus dem Umfeld der Verhandlungen.

11:33 Umfrage: Fast die Hälfte der Wähler ist noch unentschlossen

Berlin - Einen Monat vor der Bundestagswahl weiß nach einer Umfrage fast die Hälfte der Wähler noch nicht, für wen sie am 24. September stimmen will. Mit 46 Prozent sei der Anteil der Unentschiedenen so kurz vor der Wahl so hoch wie noch nie in den vergangenen 20 Jahren, schreibt die "Frankfurter Allgemeine Zeitung", die die Umfrage des Instituts für Demoskopie Allensbach in Auftrag gegeben hatte. Gleichzeitig sei auch der Anteil der Wähler, die den Ausgang der Wahl schon vor dem Wahltag für entschieden halten, mit 45 Prozent so hoch wie noch nie seit der Wiedervereinigung.

11:17 Söhne von Prinzessin Diana verurteilen Verhalten von Paparazzi

London - Die Prinzen William und Harry haben das Verhalten der Paparazzi gegenüber ihrer vor 20 Jahren gestorbenen Mutter Diana scharf verurteilt. Die Fotografen hätten Diana jeden Tag "wie ein Rudel Hunde verfolgt, gejagt, belästigt, ihren Namen gerufen und bespuckt", um eine wütende Reaktion für ihre Aufnahmen zu bekommen, sagte William in der BBC-Dokumentation "Diana, 7 Days". Vor allem das Verhalten der Paparazzi nach dem Autounfall in Paris, bei dem Diana am 31. August 1997 ums Leben kam, entsetzt die Söhne. Die Leute, die den Unfall verursacht hatten, fotografierten, wie sie starb, statt zu helfen.