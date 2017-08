Schweiz Künstler malt riesigen Bulli auf Schweizer Wiese

06:09 Künstler malt riesigen Bulli auf Schweizer Wiese

Chateau-d'Oex - Das Bild eines riesigen VW-Bullis ziert eine Wiese in der Schweiz. Auf einer Drohnen-Aufnahme aus der Luft sehen die echten Autos auf der Straße daneben wie Ameisen aus. Das Bild ist 4200 Quadratmeter groß - größer als ein halbes Fußballfeld. Der französische Künstler Saype habe dafür 400 Liter ausschließlich biologisch abbaubare Farben benutzt, versichert der Veranstalter eines VW-Festivals in Chateau-d’Oex, rund 50 Kilometer östlich des Genfer Sees. Das Bild halte etwa drei Monate und löse sich dann auf.

06:07 Taifun "Hato": Zahl der Opfer steigt auf neun

Peking - Der verheerende Taifun "Hato" hat in Südchina mindestens neun Menschen das Leben gekostet. Mindestens vier Menschen sind während des schweren Sturms in der Provinz Guangdong umgekommen, einer werden noch vermisst, wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtete. In der chinesischen Sonderverwaltungszone Macau, die besonders hart von "Hato" getroffen wurde, stieg die Zahl der Todesopfer von drei auf fünf. 153 Menschen wurden verletzt. Schwer traf der Sturm auch Hongkong, wo mindestens 84 Menschen verletzt wurden.