19:56 Blauhelmsoldaten in Zentralafrikanischer Republik getötet

Bangui - Bei Kämpfen in der Zentralafrikanischen Republik sind nach Angaben der UN-Friedenstruppe sowie örtlicher Behörden sieben Blauhelmsoldaten getötet worden. Bei einem Gefecht im Nordwesten des Landes kamen fünf Soldaten aus Bangladesch ums Leben, wie ein leitender Beamter des Bezirks Bocaranga erklärte. Die UN-Friedenstruppe bestätigte die Gefechte in der Nähe der Stadt Bocaranga zunächst nicht. Kurz zuvor hatte die UN-Mission den Tod von zwei marokkanischen Blauhelmsoldaten bei einem Angriff im Südosten des Landes bekannt gegeben.

19:44 Schauspieler Klaus Wildbolz mit 79 Jahren gestorben

Wien - Der Schweizer Schauspieler Klaus Wildbolz ist tot. Der beliebte Seriendarsteller starb mit 79 Jahren nach kurzer schwerer Krankheit in Wien, wie sein Management bestätigte. Wildbolz war vor allem für seine Rollen in "Schlosshotel Orth", "Der Bergdoktor" und "Hotel Paradies" bekannt. Als Moderator der ARD-Show "Schnick-Schnack" erlangte er erste Bekanntheit. Später spielte er in vielen großen TV-Produktionen wie "Schwarzwaldklinik", "Derrick" und "Traumschiff" mit.

19:09 Nigerianisches Militär findet entführtes Chibok-Mädchen

18:55 Dax kommt weiter nicht voran

18:29 Auktion: Briefe von Diana erzielen Vielfaches an Schätzwert

Cambridge - Briefe von Prinzessin Diana aus den 80er und 90er Jahren haben bei einer Auktion in Cambridge für ein Vielfaches ihres geschätzten Werts den Besitzer gewechselt. Umgerechnet rund 3750 Euro hat ein Bieter für einen Brief bezahlt, in dem Diana beschrieb, wie Prinz William mit seinem kleinen Bruder ausgiebig schmuste, als der auf die Welt kam. Geschätzt worden war der Brief auf maximal 600 Pfund. Die Briefe waren an den Butler Cyril Dickman gerichtet, zu dem die Familie ein enges Verhältnis hatte.