Nachrichten-Ticker

05:59 Jahr 2016 brachte laut ADAC Rekordstaus

München - Auf Deutschlands Straßen gerät der Verkehr anscheinend immer öfter ins Stocken: Der ADAC zählte im vergangenen Jahr 20 Prozent mehr Staus als im Vorjahr, nämlich rund 700 000. Das sei so viel wie nie, teilte der Autoclub mit. Besonders war aufgrund seiner Ballungsräume und seines dichten Autobahnnetzes Nordrhein-Westfalen betroffen, gefolgt von Bayern und Baden-Württemberg als Transitländer in Richtung Süden. Mehr als im Jahr davor blockierten zudem Baustellen den Verkehr.

05:57 Türkische Medien melden Festnahme von Nachtclub-Attentäter

Istanbul - Nach der Festnahme des mutmaßlichen Attentäters aus der Silvesternacht in Istanbul hat es einem Medienbericht zufolge weitere Polizeieinsätze gegeben. Die Operationen hätten sich gegen Zellen der Terrormiliz IS gerichtet, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu. Es habe mehrere Festnahmen gegeben. Der IS hatte den Angriff in der Neujahrsnacht für sich reklamiert. Am späten Montagabend hatten Anadolu und andere türkische Medien die Festnahme des Mannes gemeldet, der das Blutbad verübt haben soll.

04:54 Alexander Zverev bei Australian Open mit viel Mühe weiter

Melbourne - Die große deutsche Tennis-Hoffnung Alexander Zverev hat ein überraschendes Aus gleich in der ersten Runde der Australian Open vermieden. Der 19-jährige Hamburger bezwang den Niederländer Robin Haase nach 1:2-Satzrückstand noch in fünf Sätzen. Ebenfalls in der zweiten Runde steht Philipp Kohlschreiber. Der an Nummer 32 gesetzte Augsburger gewann in Melbourne in vier Sätzen gegen den Georgier Nikolos Bassilaschwili.

04:51 Wird die NPD verboten? - Karlsruhe verkündet Urteil

Karlsruhe - Seit mehr als 60 Jahren hat es in Deutschland kein Parteiverbot mehr gegeben - heute entscheidet sich, ob die NPD weiter in der politischen Landschaft geduldet wird. Am Vormittag verkündet das Bundesverfassungsgericht sein Urteil in dem Verfahren gegen die rechtsextreme Partei. Ein Verbot setzt voraus, dass die Karlsruher Richter die NPD als verfassungswidrig einstufen. Zuletzt hatte die Partei an Bedeutung eingebüßt, sie sitzt derzeit in keinem Landtag mehr. Deshalb gibt es Bedenken, die NPD könnte politisch zu unbedeutend sein, um eine derart scharfe Maßnahme zu rechtfertigen.

03:54 Handballer können mit weiterem Sieg ins WM-Achtelfinale einziehen

Rouen - Mit einem Sieg gegen Saudi-Arabien können die deutschen Handballer heute bereits in das Achtelfinale der WM in Frankreich einziehen. Nach dem deutlichen Erfolg gegen Chile gilt die Mannschaft von Bundestrainer Dagur Sigurdsson auch gegen die Saudis als klarer Favorit. Der Coach muss im dritten WM-Spiel allerdings auf Rückraumspieler Paul Drux verzichten. Der 21-Jährige war gegen Chile umgeknickt und fällt für die Partie aus.