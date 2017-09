Schwere Zeiten Schauspieler Taylor Kitsch schlief in der U-Bahn

Berlin - Der Schauspieler Taylor Kitsch (36, "True Detective") hat in seinem Leben schon einiges durchgemacht. Als junger Mann sei er mehrere Wochen obdachlos gewesen, sagte der 36-jährige Kanadier dem Promi-Portal "Us Weekly" am Sonntag (Ortszeit).

Nachts habe er in der U-Bahn in New York City geschlafen. Danach hauste er monatelang in einer Wohnung ohne Strom- und Warmwasserversorgung. Mit Kerzen habe er für Licht gesorgt, so Kitsch. Es sei komisch, was man als junger Mensch alles aushalte, sagte der Schauspieler. Damals habe er nicht so viel darüber nachgedacht.

Kitsch spielt an der Seite von Michael Keaton in dem Action-Thriller "American Assassin", der am 12. Oktober in die deutschen Kinos kommen soll.