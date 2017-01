20:51 Dank Gensheimer: DHB-Auswahl siegt zum WM-Auftakt

20:50 Merkel: Sicherheit von Arbeitsplätzen und Wirtschaft zentral

20:03 Internetstream bei Handball-WM gestört

19:57 Baby-Kidnapping nach 18 Jahren in Florida aufgeklärt

Jacksonville - Sie wurde als Baby aus einer Geburtsklinik in Jacksonville in Florida entführt, nun hat sich ihr Schicksal nach 18 Jahren in South Carolina aufgeklärt. Die junge Frau sei gesund und lebe ein normales Leben, teilte die Polizei mit. Die heute 51-Jährige, die das Neugeborene nur Stunden nach der Geburt damals unter einem Vorwand von der leiblichen Mutter getrennt und gekidnappt hatte, wurde festgenommen. Die Polizei hatte über 18 Jahre an der Aufklärung der Tat gearbeitet und erst kürzlich neue Hinweise erhalten. Letztlich habe ein DNA-Abgleich Gewissheit gebracht.