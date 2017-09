Schwörstadt „Am Rhein“: Planung kommt in Schwung

Nachrichten-Ticker

18:59 Jan Ullrich wegen Alkohol-Fahrt zu Bewährungsstrafe verurteilt

Weinfelden - Der ehemalige Radprofi Jan Ullrich ist in der Schweiz zu 21 Monaten Haft auf Bewährung verurteilt worden, nachdem er in betrunkenem Zustand einen Autounfall verursacht hatte. Das entschied das Schweizer Bezirksgericht Weinfelden. Staatsanwaltschaft und Verteidigung hatten nur 17 Monate gefordert. Ullrich habe die Verkehrsregeln vorsätzlich grob verletzt und habe in fahrunfähigem Zustand hinter dem Steuer gesessen, so das Gericht. Bei einer Fahrt 2014 mit 1,8 Promille und Valium im Blut rammte Ullrich mit überhöhter Geschwindigkeit zwei Fahrzeuge. Verletzt wurde niemand.

18:53 Umfrage sieht SPD nur noch acht Prozentpunkte vor AfD

Berlin - Die SPD hat knapp eineinhalb Wochen vor der Bundestagswahl im ARD-"Deutschlandtrend" einen Prozentpunkt eingebüßt und liegt derzeit bei nur noch 20 Prozent. Dies ist ihr schwächster Wert seit Januar und zugleich im "Deutschlandtrend" generell. In der Erhebung liegen die Sozialdemokraten in der Sonntagsfrage damit nur noch 8 Prozentpunkte vor der AfD, die auf 12 Prozent kommt. Die Union als stärkste Partei verharrt bei 37 Prozent. Die FDP rückt mit 9,5 Prozent auf Platz vier vor. Die Linken verlieren leicht und kommen auf 9 Prozent, die Grünen auf 7,5 Prozent.

18:52 Deutschland gegen Ausweitung von Schengen und für weitere Kontrollen

Brüssel - Deutschland lehnt den Abbau weiterer Schlagbäume an Grenzen in der EU ab und wird die eigenen Kontrollen an Übergängen zu Österreich auf unbestimmte Zeit fortsetzen. Das machte Innenminister Thomas de Maizière in Brüssel klar. Die EU-Kommission akzeptiert dies offenbar, obwohl im Schengen-Raum eigentlich keine Grenzkontrollen vorgesehen sind. Die Regeln sollten verändert werden, sagte EU-Kommissar Dimitris Avramopoulos. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hatte vorgeschlagen, alle EU-Staaten in das Schengen-Abkommen von 1985 aufzunehmen.

18:49 Daum bestätigt Trennung vom rumänischen Fußballverband

Bukarest - Christoph Daum ist nicht mehr Trainer der rumänischen Fußball-Nationalmannschaft. "Ich habe den Auflösungsvertrag gerade unterschrieben und bin dem Verband in Sachen Abfindung sehr entgegengekommen. Ich wollte das jetzt beenden", sagte der 63-Jährige der dpa. Das Ende der rund einjährigen Zusammenarbeit deutete sich in den vergangenen Tagen bereits an, nachdem der frühere Meistertrainer des VfB Stuttgart mit den Rumänen die Qualifikation für die WM 2018 in Russland verpasst hatte. Ein Nachfolger steht noch nicht fest. Der Verband FRF bedankte sich bei Daum.

18:48 Giftiges Gas verletzt 19 Menschen - Unfall bei Reinigungsarbeiten

Berlin - In einem Schulungsgebäude in Berlin ist bei Reinigungsarbeiten giftiges Gas ausgetreten. Dabei handelte es sich um Schwefeldioxid, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte. 19 Menschen seien verletzt, sieben von ihnen ins Krankenhaus gebracht worden. Der Unfall im Stadtteil Wedding ereignete sich bei der Reinigung eines Abwasserrohrs. Wie sich das Gas bildete, lasse sich jedoch nicht mehr nachvollziehen, so die Feuerwehr. Schwefeldioxid ist ein Gas, das unter anderem Schleimhäute reizt. 200 Menschen wurden von der Feuerwehr aus dem Gebäude gebracht.