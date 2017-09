Schwörstadt Ausgleich für „Zohlen“

Schwörstad t (lu). Im Zuge des neuen Dossenbacher Baugebietes „Zohlen“ sind Ausgleichsflächen erforderlich. Der Gemeinderat gab einstimmig grünes Licht für die Vergabe der Kulturarbeiten, wie Flächenvorbereitung, Wildschutzzaun, Pflanzenlieferung und Anpflanzung, zum Preis von 14 310 Euro an die Firma Hennes aus dem bayrischen Riedlingen-Neufra als günstigsten Bieter. Für die Ausgleichsflächen hat die Gemeinde der LBBW Immobilien Kommunalentwicklung, die federführend das Baugebiet entwickelte, einen Betrag in Höhe von rund 46 000 Euro in Rechnung gestellt. Der Betrag ist auch im Januar dieses Jahres eingegangen.

Jetzt gilt es, dass die Gemeinde die Aufgabe der Kulturarbeiten umsetzt. Die Ausschreibung beinhaltete unter anderem den Aufbau von 460 Meter Wildschutzzaun, die motor-manuelle Vorbereitung der Flächen mit zirka 50 Mannstunden sowie die Pflanzung der gelieferten Pflanzensortimente. Dabei handelt es sich laut Verwaltungsvorlage ausschließlich um zertifizierte Pflanzensortimente mit Aufwuchsgarantie, unter anderem 3000 Stück Stileiche, 900 Stück Hainbuche, 750 Stück Bergahorn, 40 Stück Vogelkirsche, jeweils 25 Stück Elsbeeren und Speierling sowie zehn Stück Winterlinden.