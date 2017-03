Schwörstadt Auto kracht gegen Laster

Schwörstadt. Ein schwerer Unfall hat sich gestern auf der B 34 zwischen Riedmatt und Schwörstadt ereignet. Alarmiert wurde die Polizei laut ihrer Mitteilung kurz nach 13 Uhr. Beamte aus dem Polizeirevier Rheinfelden und des Verkehrskommissariats in Weil am Rhein rückten sofort zum Einsatz an die Unfallstelle aus. Nach ihrer ersten Einschätzung zum Unfallhergang kam es wohl im Begegnungsverkehr zu einer Kollision zwischen einem Auto und einem Lastwagen. Infolge des Zusammenstoßes wurde eine Autofahrerin im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Sie wurde von den Rettungskräften versorgt und ist wohl nicht schwerwiegend verletzt worden.

Die Fahrbahn war bis gegen 14 Uhr komplett gesperrt.Danach konnte die Unfallstelle eingeschränkt durchfahren werden, bis die Bergungsarbeiten gegen 14.45 Uhr beendet waren.