Schwörstadt Bäume sicher?

Nachrichten-Ticker

23:15 Eurosport diesmal mit Live-Übertragung zufrieden

München - Bei der dritten Exklusiv-Übertragung eines Bundesliga-Spiels im Eurosport Player hat es offenbar keine größeren technischen Probleme gegeben. "Wir freuen uns sehr, dass die Fans das heutige Spiel im Eurosport Player genießen konnten", hieß es nach der Partie zwischen Hannover 96 und dem Hamburger SV (2:0) in einer Mitteilung. Bei der Premiere vor drei Wochen hatte es massive Technik-Ausfälle gegeben, auch bei der zweiten Übertragung kam es zu einzelnen Problemen. Diesmal seien die Kommentatoren und die Produktion bei den Fans gut angekommen, heißt es in der Mitteilung.

23:11 UN-Sicherheitsrat: Keine neuen Schritte gegen Nordkorea

New York - Der UN-Sicherheitsrat hat den jüngsten Raketentest Nordkoreas als "Provokation" verurteilt, sich aber auf keine weiteren Schritte geeinigt. Russlands UN-Botschafter Wassili Nebensja sprach nach der Dringlichkeitssitzung in New York von einem Teufelskreis im ständigen Wechselspiel aus Provokationen Nordkoreas, Sanktionen und weiteren Provokationen. Man müsse unkonventionell denken, um den Atomkonflikt beizulegen. Erst am Montag hatte der UN-Sicherheitsrat die Sanktionen gegen Pjöngjang verschärft. Trotzdem feuerte Nordkorea erneut eine Rakete über Japan hinweg in den Pazifik.

23:08 Dow Jones mit Rekord und größtem Wochenplus 2017

New York - Der US-Leitindex Dow Jones hat seine Rekordjagd fortgesetzt und das größte Wochenplus des Jahres eingefahren. Händler sprachen von einem weiterhin positiven Börsenumfeld. Selbst der neue Raketentest Nordkoreas konnte die Anleger nicht schrecken. Der Dow stieg um 0,29 Prozent auf 22 268,34 Punkte. Angesichts der enttäuschenden Zahlen zum US-Einzelhandel stieg der Euro über 1,19 Dollar und kostete zuletzt 1,1948 Dollar.

22:27 Hannover nach 2:0 gegen HSV Tabellenführer

Hannover - Aufsteiger Hannover 96 hat mit einem 2:0-Sieg gegen den Hamburger SV die Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga erobert. Die Mannschaft der Stunde gewann das brisante Nordduell am Abend vor 49 000 Zuschauern in der ausverkauften HDI-Arena durch Treffer von Martin Harnik in der 50. Minute und Ihlas Bebou acht Minuten vor Schluss. Nach dem dritten Sieg im vierten Saisonspiel ist das Team von Trainer André Breitenreiter mit zehn Punkten zumindest über Nacht Tabellenführer. Der HSV kassierte nach zwei Siegen zum Auftakt nun die zweite Niederlage hintereinander, bleiben aber vorerst Siebter.

22:15 UN-Sicherheitsrat sucht "entschlossene Antwort" an Nordkorea

New York - Nach dem erneuten Raketentest Nordkoreas berät der UN-Sicherheitsrat über das weitere Vorgehen im Atomkonflikt mit dem kommunistischen Land. Härte sei das bestes Mittel gegen das Risiko des Krieges, um morgen eine politische Lösung voranzubringen, sagte Frankreichs UN-Botschafter François Delattre. Er und die anderen Botschafter kamen in New York zu einer Sondersitzung zusammen. Japans UN-Botschafter Koro Bessho sprach von einer ernsten Bedrohung für die eigene Sicherheit sowie einer Gefahr für den Frieden und die Sicherheit der ganzen Welt".