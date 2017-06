Schwörstadt Das „unglaubliche Interview“

Schwörstadt-Dossenbach. Die Vorbereitungen für die Festveranstaltung zum 200. Geburtsjahr von Emma und Georg Herwegh in Dossenbach am Sonntag, 18. Juni, sind abgeschlossen. Die Veranstalter – die Feuerwehr Abteilung Dossenbach und ehrenamtliche Helfer – erwarten einige hundert Gäste aus der gesamten Region.

Schon um 9 Uhr gibt es ein „Freischärlerfrühstück“ am Bürgersaal. Nach der Kranzniederlegung für die 1848 gefallenen Freischärler um 10 Uhr auf dem Friedhof beginnt um 11 Uhr auf dem Festplatz an der Herwegh­straße die Festveranstaltung mit Vortrag und dem „unglaublichen Interview“ mit Emma und Georg Herwegh. In die Rollen des berühmten Dichters und seiner Frau schlüpfen für eine unterhaltsame Geschichtsstunde Klaus Streicher und Monika Haller. Die beiden Darsteller aus der Region haben mit historischen Figuren bereits Erfahrung.

Haller, Jahrgang 1947, aus Lörrach tritt in drei Städten als historische Stadtführerin auf: In Lörrach als Waschfrau, in Kandern als Hafner, in Schopfheim als Webfrau. „Emma Herwegh hat mich immer schon fasziniert“, sagt Monika Haller, die schon lange eine Gelegenheit suchte, die Dichterfrau darzustellen. „Für mich ist Emma eine Vorreiterin der weiblichen Emanzipation, ein Vorbild für Frauen.

Streicher, Jahrgang 1966, gebürtiger Offenburger und Musiklehrer in Lörrach sowie Rheinfelden, ist in der Region als Sänger und Musiker mehrerer Bands und des Musikkabaretts „Die Liebestöter“ bekannt. Der gelernte Steinmetz tritt auch als Solist in Operetten- und Musicalproduktionen auf. Am 3. Oktober 2012 rief er als badischer Revolutionär Friedrich Hecker im Historienspiel „De Hecker chunnt!“ die Schopfheimer vom Rathausbalkon zum Kampf für die Republik auf. Am Sonntag wird Streicher den Dichter Georg Herwegh darstellen, der vor dem Militärdienst aus Württemberg floh und im April 1848 beim Versuch, mit einer „Deutschen Demokratischen Legion“ den Badischen Aufstand für Freiheit und Demokratie zu unterstützen, bei Dossenbach nach kurzem Gefecht scheiterte.

Das „unglaubliche Interview“ über die Rolle des seinerzeit berühmtesten Freiheitsdichters und seiner mutigen Frau wird von Festredner Heinz Siebold, Journalist und historischer Publizist, geführt, der bereits „De Hecker chunnt“ mitgestaltete.