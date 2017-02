Christine Trautwein-Domschat hat die Bürgermeisterwahl gestern in Schwörstadt gewonnen. Sie konnte 60,6 Prozent der abgegebenen Stimmen auf sich vereinigen. Ihr Gegenspieler Matthias Strittmatter kam auf 39,4 Prozent.

Schwörstadt. Das Endergebnis stand um 18.39 Uhr fest. Von ihrem Wahlrecht machten 1191 Schwörstädter und Dossenbacher Gebrauch, was einer Wahlbeteiligung von 62,2 Prozent entspricht.

Trautwein-Domschat betonte in ihrer Dankesrede, dass sie allen Wählern danke, auch jenen, die ihr nicht die Stimme gaben: „Sie haben damit ihr Interesse an der Demokratie bewiesen.“ Dank richtete sie auch an ihren Mitbewerber, der wie sie auch einen fairen Wahlkampf geführt habe. Zugleich deutete sie an, dass sie ihre Anwaltskanzlei in Lörrach wohl zum Mai hin aufgeben werde, zunächst wären noch einige Mandate abzuarbeiten.

Unter den großen Zahl an Gratulanten war nicht nur Schwörstadts Altbürgermeister Artur Bugger, der mit seinem überraschenden Rücktritt im vergangenen September für die Neuwahl gesorgt hatte. Sondern auch Rheinfeldens Oberbürgermeister Klaus Eberhardt und Landrätin Marion Dammann. Sie forderte die Schwörstädter auf, „alte Zöpfe abzuschneiden und neu zu starten“. Ähnliches sprach auch Eber­hardt an, der feststellte, dass der Bürgermeisterposten sicherlich kein einfaches Amt sei. Und er vermutete, dass möglicherweise die größere Wohnortnähe – Trautwein-Domschat wohnt in Karsau – den Ausschlag gegeben habe.

Ihr gratulierte im Gespräch mit unserer Zeitung auch der unterlegene Bewerber Strittmatter und bedankte sich ebenfalls für den Fairen Wahlkampf. Zudem hielt er fest: „Es war spannend und anstrengend.“