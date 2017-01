Schwörstadt (mv). Die Kernzeitenbetreuung von Flüchtlingskindern in der Schwör­städter Schule am Heidenstein, die mit ihren Eltern in der Gemeinschaftsunterkunft oder in der Anschlussunterbringung leben, wird zunächst für eineinhalb Jahre kostenlos sein. Dies beschloss der Gemeinderat am Montag. Dem Beschluss fußt auf der Tatsache, dass in den Nutzungsregelungen zur Kernzeitenbetreuung ein Befreiungstatbestand von der Kostenerhebung für Flüchtlinge bisher nicht vorgesehen war. Die Gemeinderäte sehen ihren Beschluss als wichtigen Beitrag zur Integration von Flüchtlingen. Allerdings wurde der Beschluss auf eineinhalb Jahre begrenzt, um unter anderem auch die finanzielle Situation der Flüchtlinge und ihrer Kinder neu zu bewerten.

Lange Diskussionen gab es auch über die Gruppengrößen im Rahmen der Kernzeitenbetreuung. Man einigte sich schließlich auf 23 Kinder. Sollte diese Zahl regelmäßig überschritten werden, dann muss gegebenenfalls eine zusätzliche Betreuungskraft eingestellt werden.

Kritisch setzte sich in der Diskussion auch die CDU-Gemeinderätin Doris Schütz mit der Kernzeitenbetreuung für Flüchtlingskinder auseinander. Sie verwies darauf, dass man auch darüber nachdenken könnte, warum Flüchtlingskinder überhaupt betreut werden sollen. Schließlich seien die meisten Eltern der Kinder doch zuhause und könnten die Betreuung ihrer Kinder selbst übernehmen. Am Ende betrachtete aber auch sie die Kernzeitenbetreuung der Flüchtlingskinder als wichtigen Beitrag zur Integration. Es gehe schließlich auch um das Zusammentreffen der Flüchtlingskinder mit deutschen Kindern. Dies fördere nicht nur die sprachliche Integration, sondern auch die gesellschaftliche Integration der Flüchtlinge, meinte Schütz.