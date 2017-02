Schwörstadt (lu). Nur scheibchenweise geht es bei dem künftigen Baugebiet in Schwörstadt südlich der Bahnlinie, das neuerdings unter dem Arbeitstitel „Am Rhein“ läuft weiter. BürgermeisterstellvertreterHarald Ebner stellte in der jüngsten Ratssitzung aber eine Berechnung der Wirtschaftlichkeit des Gebietes in Aussicht. Die soll für rund 4300 Euro Arno Linder, der Planer, der auch beim Baugebiet „Zohlen“ in Dossenbach involviert war, damals aber noch bei der Firma LBBW und seit Neustem bei der Firma GBG, erstellt werden. Der Gemeinderat stimmte einhellig zu.

„Das Thema brennt uns unter den Nägeln, wir müssen jetzt langsam mal Fakten schaffen“, forderte unter anderem Doris Schütz (CDU) in der Sitzung. Die Bürger wollten langsam aber scher wissen, wann und was dort in Rheinnähe in Sachen Bauen gehen kann. Weil aber aktuell zwei städtebauliche Konzepte für das künftige Baugebiet vorliegen, beide sind aber nach Ansicht Ebners noch nicht so weit, dass darüber öffentlich entschieden wird, vertagte der Vorsitzende diesen Punkt auf eine sich anschließende nichtöffentliche Sitzung.

Und hier sprach sich der Gemeinderat für den Entwurf von Fahle Stadtplanung aus, der jetzt bei der Wirtschaftlichkeitsberechnung zugrunde gelegt werden soll. Irene Knauber (Freie Wähler) mahnte indes an, darauf zu achten, dass für das weitere Vorgehen in diesem Gebiet alle Planer die gleichen Infos von der Gemeinde zur Verfügung gestellt bekommen.

Bei dieser Berechnung geht es vor allem um Fragen, wie viel kostet die Gemeinde die Erschließung des Areals, wie viel Straßen braucht es, wie viele Hausanschlüsse und so weiter. Weiterhin geht es auch darum, was in Sachen Strom, Gas und Telefon machbar und sinnvoll ist. „Das wird dann für uns als Gemeinde der grobe Rahmen sein, wie künftig weiter geplant werden kann“, so Ebner. Auch Stephan Frank (CDU) betrachtet die Wirtschaftlichkeitsberechnung als gute Grundlage.