Schwörstadt Hochbehälter soll bleiben

Schwörstadt-Dossenbach (rr). Der alte Hochbehälter in Dossenbach soll erhalten bleiben, wie die Ortschaftsräte in ihrer Sitzung am Montag beschlossen haben.

Im Jahr 1907 war er oberhalb des Dorfes errichtet worden, zur gleichen Zeit wie auch die Behälter in Karsau und Minseln. So war es auch der Karsauer Ortsvorsteher Jürgen Räuber, der sich nachdrücklich für den Erhalt dieser Behälter einsetzte. Jahrzehntelang dienten sie der Dinkelberger Wasserversorgung, funktionieren sicher und zuverlässig. Nunmehr aber, da die Wasserversorgung modernisiert und für den größer gewordenen Bedarf stabilisiert wird, sind die alten Behälter zu klein und werden nicht mehr benötigt. Nach Karsau hatte sich auch Minseln schon dafür entschieden, den alten Behälter als Denkmal zu erhalten. Gleiches strebt nun auch Dossenbach an, zumal der Eingang zum Hochbehälter vom Ort aus gut sichtbar ist. Über Wanderwege ist er bequem erreichbar, von dort aus besteht gute Aussicht über fast das gesamte Dorf. Einige Einwohner haben sich auch schon bereiterklärt, in ehrenamtlicher Arbeit zunächst die Fassade des Hochbehälters zu reinigen und kleine Schäden zu beseitigen.

Ortsvorsteher Arndt Schönauer informierte noch darüber, dass die zu errichtende Stützmauer in der Kirchstraße nunmehr fertiggestellt ist. Jürgen Nass regte an, die neben den neuen Wartehäuschen an den Bushaltestellen noch im Freien stehenden Sitzmöglichkeiten abzubauen, da es in den Unterständen auch Bänke gibt.

Harald Ebner, amtierender Bürgermeister der Gemeinde Schwörstadt seit dem Rücktritt von Artur Bugger, bedankte sich bei den Ortschaftsräten für die freundliche Zusammenarbeit in den zurückliegenden Monaten, gleiches gab Schönauer an Ebner zurück.