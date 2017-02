18:12 Bei Wohnungseinbrüchen deutet sich Rückgang an

Berlin - Erstmals seit Jahren zeichnet sich bei Wohnungseinbrüchen in Deutschland ein Rückgang ab. Darauf lassen die bisher von einzelnen Bundesländern veröffentlichten Zahlen sowie Einschätzungen mehrerer Innenministerien schließen, wie die "F.A.Z. Woche" berichtet. Das Magazin verweist etwa auf das bevölkerungsreichste Bundesland Nordrhein-Westfalen, wo Einbrecher mit Abstand am meisten zuschlagen: Dort gab es im vergangenen Jahr etwa 10 000 Einbrüche weniger - ein Minus von fast 16 Prozent.

17:47 Ermittler: Verhafteter Salafist plante Bombenanschlag

Northeim - Die Polizei hat möglicherweise einen islamistischen Terroranschlag in Südniedersachsen verhindert. Die Ermittler nahmen in Northeim einen 26-jährigen Salafisten fest, der zugab, einen Bombenanschlag auf Polizisten oder Soldaten geplant zu haben. In seiner Wohnung wurden entsprechende Materialien gefunden, wie die Staatsanwaltschaft Celle und die Polizei Göttingen mitteilten. Der Mann habe ausgesagt, er habe seine Opfer in eine Falle locken und mit einem selbstgebastelten Sprengsatz töten wollen. Erst vor zwei Wochen waren in Göttingen zwei Islamisten unter Terrorverdacht festgenommen worden.