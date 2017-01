Schwörstadt-Dossenbach. Fast alle Mitglieder des Musikvereins Dossenbach versammelten sich jüngst im Gasthaus „Hirschen“ zur Hauptversammlung. Traditionell wurde die Versammlung mit einem zünftigen Marsch durch die Musiker eröffnet, erstmals dirigiert von der neuen Dirigentin Gloria Giorgio.

Rückblick

Wie dem Tätigkeitsbericht von Petra Leschinski zu entnehmen war, sind die Musiker im vergangenen Jahr bei 23 öffentlichen Auftritten präsent gewesen. Die Teilnahme am Sommerferienprogramm der Gemeinde war ebenso ein Bestandteil wie auch der gesellige Grillabend. Musikalischer Höhepunkt war das Kirchenkonzert in der Pelagius-Kirche in Dossenbach, das auch gleichzeitig das Abschiedskonzert des langjährigen Dirigenten Roland Volz darstellte.

Nicht nur musikalisch, sondern auch arbeitstechnisch waren die Musiker sehr aktiv. So veranstalteten sie die Maischenke, das Frühlingsfest und die „Brassnight 2.0“.

Ehrungen

Vorsitzender Gerd Bolanz zeichnete drei langjährige Musiker für 20-jähriges aktives Musizieren im Musikverein Dossenbach aus: Rita Bühler, Marco Bühler und Martin Gentner. Bolanz überreichte ihnen die goldene Ehrennadel des Vereins.

Probenbesuch

Der Musikverein hatte über 40 Proben im Jahr, der durchschnittliche Probenbesuch liegt bei stolzen 83,71 Prozent. Für null Fehlproben zeichnete Stellvertreter Kai Kedzierski Gerd Bolanz aus. Für eine Fehlprobe wurden Marina Bolanz, Dominik Bühler, Friedrich Fingerlin und Karin Gentner und für zwei Fehlproben Marco Bühler, Samuel Fingerlin und Rolf Gentner geehrt. Bestes Register waren die Trompeten mit einer Anwesenheit von 88,69 Prozent.

Gerd Bolanz nutzte den Tagesordnungspunkt um auch weiteren Musikern persönlich zu danken, denn es sei nicht selbstverständlich, dass man als Schichtarbeiter bei fast jeder Probe dabei sei oder sogar von auswärts nach Dossenbach komme.

Ausblick

Als Höhepunkt steht im neuen Jahr die „Brassnight 3.0“ am 22. Juli an. Die Dossenbacher Musiker konnten dafür die Formation „VieraBlech“ gewinnen. Weitere Termine: 1. Mai: traditionelles Spielen im Dorf; 30. Juni: Platzkonzert; 23. Juli: Musikfest und am 9. Dezember das Weihnachtskonzert.