Schwörstadt Parkplätze sind bei Kleiderbörse Mangelware

Schwörstadt (rr). Freie Parkplätze waren am Samstagnachmittag in Schwörstadts Ortsmitte nicht zu finden. Als um 13 Uhr in der Festhalle die Kinderkleiderbörse eröffnet wurde, strömten die Besucher in Scharen hinein, die meisten kamen von auswärts.

Zweimal im Jahr organisiert das Harmonikaorchester Schwörstadt diesen Markt für gebrauchte Kinderartikel. Bekleidung, Spielzeug, Bücher, Kinderwagen, kurz, alles, was für Kinder benötigt wird, darf hier angeboten werden. Dieses Mal waren knapp 60 Verkäufer gekommen, allesamt Privatpersonen aus der Gemeinde, aber auch aus Wehr, Bad Säckingen, Steinen, Rheinfelden und Grenzach-Wyhlen. Selbst auf der Empore und auch vor der Halle waren Verkaufsstände aufgebaut.

Die Auswahl war im Sortiment und für die Altersgruppen völlig umfassend. Klar, dass Kinder natürlich zuerst das entdeckten, was sich zum Spielen und Ansehen eignete. Sie wühlten im Spielzeug und in Büchern, während Eltern die Auslagen der Bekleidung und Schuhe genau betrachteten. In guter Tradition leistete die Fasnachtsclique „Wäschbachwieber“ wieder tatkräftige Hilfe am Kaffee- und Kuchenbuffet.