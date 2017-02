Schwörstadt. In der Festhalle von Schwörstadt waren sie jetzt in ihrem Element, all die Kiez-Brüder und -Schwestern, die zwielichtigen und illustren Gestalten aus dem Milieu von St. Pauli, aus Hafen- und Nachtgewerbe. Kein Wunder: Die Schneckenzunft hatte für dieses Jahr das Motto „Auf St. Pauli nachts um halb eins“ gewählt. Und die Besucher ließen sich nicht zweimal bitten.

„Wunderbar, was sich die Leute für einen solchen Abend so alles einfallen lassen“, staunten Oberschneck Jürgen Zwigart und Ehrenoberschneck Wölfi Schneider an der Kasse um die Wette. Die Ballgänger kämen zwar in den letzten Jahren immer erst ein wenig später am Abend. „Aber sie kommen“, so Zwigart. Und in der Tat: ob Matrosen, Seemannsbräute, Ketten und Stiefel oder ob Lack und Leder, Schminke, Netzstrümpfe und Laufmaschen: „Sehleute“ kamen voll auf ihre Kosten. Keine Frage: Das kleine „Schneckstadt“ ist am Fasnachtsfreitag allemal einen Besuch wert. „Auf unser Stammpublikum ist Verlass“, freute sich der Oberschneck.

Und auch auf die Guggenmusiken war wiederum Verlass. Seit Jahren schon Stammgäste, beeindruckten „d’Maximale“ um den Vorsitzenden Stefan Bozic nicht nur mit Dudelsack und Schotten-Häs, sondern auch mit mitreißenden Guggesound. Am Ende des Auftritts wurde in der ganzen Halle geschunkelt, was das Zeug hielt. Und als wenig später die wie immer frisch und gekonnt aufspielende Band „Fashion Project“ den Hans Albers-Klassiker „Auf der Reeperbahn“ auf der in grelles Rotlicht getauchten Bühne intonierte, lagen sich die Fasnächtler freudig in den Armen und sangen lauthals mit.

Für Stimmung sorgten zu vorgerückter Stunde auch die „Hexengugger“ aus Oberwihl sowie die „Platzhirsche“ der „Waieblätzer“ aus Dossenbach. Derweil ging an den diversen Bars die eine oder andere „flüssige Nahrung“ über den Tresen.