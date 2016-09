Schwörstadt (rr). Der Freiwilligen Feuerwehr Schwörstadt steht der wohl bisher größte Einsatz bevor – das viertägige Fest zum 150jährigen Bestehen, vom 9. bis zum 12. September dauert es. Kommandant Daniel Ebi erläuterte dazu Einzelheiten.

Am Freitagabend beginnt das tolle Treiben mit der großen Mallorca-Party. Zum tosenden Programm gehören unter anderem eine Mister-Mallorca-Wahl, das Miss-Wet-T-Shirt, Bikini-Girls, die Zäpfle-Bar und viel Sangria unter Palmen. Wer zeitig kommt, hat einen Vorteil, denn bis 22 Uhr kostet der Eintritt nur acht Euro, für über 30jährige ist bis dahin der Eintritt sogar kostenlos. Ab 22 Uhr müssen dann alle neue hinzu kommenden Gäste zehn Euro berappen. Das große Festzelt gegenüber vom Schwimmbad fasst bis zu 2000 Besucher, an diesem Abend ist das Zelt nicht bestuhlt, genug Platz also zum Herumtoben ab 21 Uhr.

Am Samstag gastieren „Die jungen Zillertaler“. Für diese Dirndl- und Lederhosenparty werden Tische und Bänke aufgestellt, 20 Uhr geht’s los. Im Vorprogramm tritt Melissa Naschenweng auf. Für beide Abende gibt es Karten im Vorverkauf bei Gabis Geschenklädele und in der Post-Agentur in Schwörstadt, im Haargenau Nollingen, im Videomarkt Entertainment Rheinfelden sowie bei den Mitgliedern der Feuerwehr Schwörstadt und unter www.schwörstadt-feiert.de.

Der Sonntag beginnt mit einem ökumenischen Festgottesdienst, ebenfalls im Festgelände. Anschließend spielt der Musikverein Dossenbach zum Frühschoppen auf. Der Knüller des Festwochenendes beginnt um 14 Uhr – der große Umzug. 36 Feuerwehren und sechs Musikvereine haben ihre Teilnahme zugesagt. Knapp 600 Feuerwehrmänner und -frauen kommen mit historischen und neuen Fahrzeugen nach Schwörstadt, so unter anderem aus Wehr, Schopfheim und Grenzach-Wyhlen. Die Inzlinger Feuerwehr bringt ihre mehr als 150 Jahre alte Handfeuerspritze mit, aus Weil am Rhein kommen Oldtimer-Löschfahrzeuge, aber auch Schweizer Feuerwehr-Kameraden rücken an. Die Werksfeuerwehren der Evonik Rheinfelden und der DSM Grenzach präsentieren ihre besonders leistungsfähigen Sonderfahrzeuge. Der Festumzug führt von der Rheinstraße durch die Hauptstraße, über die Eisenbahn- und Rheinbadstraße bis zum Festgelände. Parkplätze für Besucher gibt es südlich und in geringerem Maße auch nördlich der Bahnstation.

Kommandant Ebi lobt vor allem die große Hilfsbereitschaft: „Mitglieder des Wassersportvereins, der Narrengilde und des Sportvereins packen direkt bei der Bewirtung der Gäste und der Absicherung der Abendveranstaltungen mit an. Besonders dankbar sind wir, dass sehr viele Partner und Angehörige unserer Wehrleute mitarbeiten. Insgesamt sind 400 Schichten zu besetzen.“

Bereits jetzt und selbstverständlich während der Festtage sind Lose der Tombola erhältlich, jedes Los kostet nur einen Euro. Hauptpreise sind unter anderem Freikarten für den Europapark mit Übernachtung und ein Fahrrad. Der Erlös aus der Tombola kommt der Jugendfeuerwehr Schwörstadt zugute.

Außerdem ist auch die Festschrift der Feuerwehr erhältlich, dieses informative Heft kostet nur drei Euro.

Seinen fröhlichen Ausklang findet das Fest am Montag mit dem Kindernachmittag und dem Handwerkerhock. Ab 19 Uhr spielt die Band „Wälderwahn“ und setzt einen stimmungsvollen Schlusspunkt.

Weitere Informationen: Autofahrer, die am Sonntag, den 11. September, von Rheinfelden nach Bad Säckingen fahren möchten, sollten beachten, dass die Bundesstraße 34 von 13 bis 18 Uhr in beiden Richtungen gesperrt ist. Der Verkehr wird über Dossenbach-Wehr und umgekehrt umgeleitet.