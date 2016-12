Zu einem Großeinsatz mussten Rettungskräfte am Nachmittag von Heiligabend nach Schwörstadt ausrücken. Außerhalb des Dorfes war ein Traktor umgekippt. Dessen Fahrer verletzte sich und musste geborgen werden.

Schwörstadt. Der folgenschwere Unfall passierte bei Feldarbeiten im Gewann „Im Sittrain“, welches an der Bergstraße zwischen Schwörstadt und Wehr gelegen ist. Dort war ein 67-jähriger Landwirt damit beschäftigt, mit seinem Traktor ein Feld umzupflügen. Im Bereich eines abschüssigen Stückes kam der Traktor ins Rutschen und kippte um. Da er auf dem Führerhaus zum Liegen kam, konnte der Landwirt nicht mehr selbständig hinausklettern, berichtet die Polizei.

Die verständigte Feuerwehr konnte den Mann erst nach Einschlagen einer Scheibe aus dem Fahrzeug bergen. Der Landwirt zog sich beim Umkippen des Traktors Verletzungen am Rücken zu, weshalb er aufgrund der Unwegsamkeit des Feldes per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen wurde.

Am Traktor dürfte Totalschaden in Höhe von 20 000 Euro entstanden sein, schätzt die Polizei. Am Einsatzort befanden sich fast 50 Angehörige verschiedener Abteilungen der Feuerwehr, ein Rettungswagen mitsamt Notarzt, der Rettungshelikopter der Schweizerischen Rega sowie die Polizei.