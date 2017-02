Schwörstadt (rr). Eine Spende von 500 Euro übergab die Feuerwehr-Abteilung Schwörstadt an den Helferkreis für Flüchtlinge in der Gemeinde. „Uns haben bei der Ausrichtung des 150. Jubiläums der Feuerwehr so viele Einwohner aus dem Ort geholfen, da wollten wir gerne etwas zurückgeben, sagte der Organisationsleiter des Feuerwehrfestes, Paul Bur­kart. „Da wir bei den vielen Veranstaltungen auch einen guten Erlös erzielt haben, möchten wir anderen Helfern im Ort gerne etwas abgeben.“

Der Helferkreis für Flüchtlinge arbeitet seit Eröffnung der Gemeinschaftsunterkunft in einem ehemaligen Firmengebäude, nur wenige Spenden gingen bisher bei ihm ein. Derzeit leben in der Unterkunft etwa 70 Personen. Der Helferkreis gestaltet derzeit sechs Sprachkurse und kümmert sich auch um diverse Beschäftigungsmöglichkeiten.