22 Verletzte bei Zugunglück in Serbien

Zagreb - US-Skistar Lindsey Vonn hat bei ihrer Comebackankündigung auch von bislang unbekannten, ernsthaften Nervenverletzungen an ihrem lädierten Arm berichtet. Die Weltcup-Rekordsiegerin hatte sich am 11. November bei einem Trainingssturz in den USA den rechten Oberarmknochen gebrochen. Zu diesem Zeitpunkt trainierte sie noch für ihr Comeback nach einer Fraktur am Schienbeinkopf, deretwegen sie seit Februar keine Weltcup-Rennen mehr bestritten hat. Am Wochenende will die 32-Jährige bei der Abfahrt in Altenmarkt-Zauchensee starten.